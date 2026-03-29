Antonellimu pomohol safety car a oslavuje. Ďalšie súboje medzi Ferrari a Russell mimo pódia

Formula 1 2026
Výsledky - Veľká cena Japonska:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
1:28:03,403 h
2.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+13,722 s
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+15,270 s
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+15,754 s
5.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+23,479 s
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+25,037 s
7.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+32,340 s
8.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+32,677 s
9.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+50,180 s
10.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
+51,216 s
Taliansky pretekár Kimi Antonelli získal svoje druhé víťazstvo v seriáli formuly 1. Devätnásťročný jazdec Mercedesu triumfoval v nedeľnej Veľkej cene Japonska. Stal sa vďaka tomu najmladším lídrom priebežného poradia majstrovstiev sveta.
Po štarte z pole position sa prepadol mimo pódiových pozícií, ale pomohol mu safety car po nehode Olivera Bearmana, po ktorom sa zaradil na čelo a udržal si prvú priečku.
K premiérovému víťazstvu z Číny tak pridal druhé hneď v nasledujúcej VC. Druhý prišiel do cieľa Austrálčan Oscar Piastri na McLarene a tretí skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari.
Priebeh pretekov
V tretích pretekoch sezóny prvýkrát odštartovalo všetkých 22 monopostov na štartovom poli. Piloti Mercedesu okamžite po štarte prišli o prvé dve pozície a na čelo sa dostal Piastri pred Leclercom a tímovým kolegom Landom Norrisom.
VIDEO: Štart Veľkej ceny Japonska
O pódiové priečky bojovalo šesť jazdcov troch tímov v premiešanom poradí a jeden z favoritov George Russell sa postupne dostal dopredu.
Víťaz VC Austrálie predbehol Piastriho v 8. kole, ale Austrálčan sa okamžite revanšoval.
Štyria z prvej šestky zamierili do boxov a tesne po Russellovej zastávke v 22. kole jeho krajan Oliver Bearman pri predbiehaní Franca Colapinta stratil kontrolu nad svojím Haasom a vo vysokej rýchlosti narazil do bariéry.
Bearman opustil trať krívajúc a vďaka safety caru išiel na čelo Antonelli. Zo situácie vyťažil aj Lewis Hamilton na Ferrari, ktorý sa zaradil na 4. priečku za Russella a ihneď po reštarte bývalého tímového kolegu predbehol.
VIDEO: Nehoda Bearmana
Sedemnásobný šampión však v priebehu 42. a 43. kola stratil dve pozície a po súboji jazdcov Ferrari bol tretí Leclerc, ktorý v závere zvládol súboj s Russellom.
Piastri, ktorý prvýkrát v sezóne dokončil preteky, si už druhú priečku postrážil a Max Verstappen na Red Bulle po štarte z 11. pozície skončil ôsmy. Russell sa v Suzuke prvýkrát v sezóne nepostavil na pódium. Dve VC za sebou ovládol taliansky jazdec po 73 rokoch.
VIDEO: Súboje medzi Ferrari
Pilotov teraz čaká vyše mesačná prestávka, keďže VC Bahrajnu a Saudskej Arábie boli zrušené v pôvodných termínoch, zatiaľ bez náhrady. Najbližší súťažný víkend v Miami sa začne 1. mája.
Hlasy po pretekoch
Kimi Antonelli, víťaz: „Znie to veľmi dobre (že je najmladší líder šampionátu v histórii, pozn.), ale stále je veľmi skoro myslieť na titul, ale sme na dobrej ceste. Štart bol hrozný a musíme sa pozrieť na to, čo sa stalo, ale mal som šťastie na safety car, tempo bolo úžasné a druhý stint bol veľmi pekný. Mal som veľmi dobrý pocit z auta a som veľmi spokojný. Štarty sú zatiaľ našou slabinou a musíme sa v nich zlepšiť, lebo na tom môžeme ľahko víťaziť aj prehrávať preteky. Neviem, čo by sa stalo bez safety caru, ale určite mi uľahčil život.“
Oscar Piastri, 2. miesto: „Bolo by zaujímavé vidieť, čo by sa stalo bez safety caru. Udržal som Russella za sebou a škoda, že sa nedozvieme, ako by to dopadlo. V našej situácii je ale aj druhé miesto veľmi dobré. Ďakujem tímu, odviedol výbornú prácu s tým, čo sme mali k dispozícii. Stále musíme nájsť lepší výkon, ale chopili sme sa príležitostí, ktoré sme dostali.“
Charles Leclerc, 3. miesto: „V závere som sa zapotil, safety car mi nepadol vhod, ale nebolo to také zlé, stratil som iba pár pozícií. Potom to bola zábava, aj keď to nestačilo na Piastriho, ale boli to dobré preteky.“
Poradie šampionátu
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
72
2.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
63
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
49
4.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
41
5.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
25
6.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
21
7.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
17
8.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
15
9.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
12
10.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
10
Pohár konštruktérov
Poradie
Tím
Body
1.
Mercedes
135
2.
Ferrari
90
3.
McLaren
46
4.
Haas
18
5.
Alpine
16
6.
Red Bull
16
7.
Racing Bulls
14
8.
Audi
2
9.
Williams
2
10.
Cadillac
0
11.
Aston Martin
0