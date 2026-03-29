    Antonellimu pomohol safety car a oslavuje. Ďalšie súboje medzi Ferrari a Russell mimo pódia

    Kimi Antonelli na Mercedes reaguje po víťazstve na Veľkej cene Japonska na okruhu Suzuka.
    Kimi Antonelli na Mercedes reaguje po víťazstve na Veľkej cene Japonska na okruhu Suzuka. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|29. mar 2026 o 08:43
    Stal sa najmladším lídrom priebežného poradia majstrovstiev sveta.

    Formula 1 2026

    Výsledky - Veľká cena Japonska:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:28:03,403 h

    2.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    +13,722 s

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    +15,270 s

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    +15,754 s

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    +23,479 s

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    +25,037 s

    7.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    +32,340 s

    8.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    +32,677 s

    9.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    +50,180 s

    10.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    +51,216 s

    Taliansky pretekár Kimi Antonelli získal svoje druhé víťazstvo v seriáli formuly 1. Devätnásťročný jazdec Mercedesu triumfoval v nedeľnej Veľkej cene Japonska. Stal sa vďaka tomu najmladším lídrom priebežného poradia majstrovstiev sveta.

    Po štarte z pole position sa prepadol mimo pódiových pozícií, ale pomohol mu safety car po nehode Olivera Bearmana, po ktorom sa zaradil na čelo a udržal si prvú priečku.

    K premiérovému víťazstvu z Číny tak pridal druhé hneď v nasledujúcej VC. Druhý prišiel do cieľa Austrálčan Oscar Piastri na McLarene a tretí skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari.

    Priebeh pretekov

    V tretích pretekoch sezóny prvýkrát odštartovalo všetkých 22 monopostov na štartovom poli. Piloti Mercedesu okamžite po štarte prišli o prvé dve pozície a na čelo sa dostal Piastri pred Leclercom a tímovým kolegom Landom Norrisom.

    O pódiové priečky bojovalo šesť jazdcov troch tímov v premiešanom poradí a jeden z favoritov George Russell sa postupne dostal dopredu.

    Víťaz VC Austrálie predbehol Piastriho v 8. kole, ale Austrálčan sa okamžite revanšoval. 

    Pilot tímu Mercedes-Benz Group Kimi Antonelli z Talianska (v strede) reaguje na pódiu spolu s druhým jazdcom tímu McLaren Oscarom Piastrim z Austrálie a tretím jazdcom tímu Ferrari Charlesom Leclercom z Monaka (vpravo) po víťazstve na Veľkej cene Japonska.

    Štyria z prvej šestky zamierili do boxov a tesne po Russellovej zastávke v 22. kole jeho krajan Oliver Bearman pri predbiehaní Franca Colapinta stratil kontrolu nad svojím Haasom a vo vysokej rýchlosti narazil do bariéry.

    Bearman opustil trať krívajúc a vďaka safety caru išiel na čelo Antonelli. Zo situácie vyťažil aj Lewis Hamilton na Ferrari, ktorý sa zaradil na 4. priečku za Russella a ihneď po reštarte bývalého tímového kolegu predbehol. 

    Sedemnásobný šampión však v priebehu 42. a 43. kola stratil dve pozície a po súboji jazdcov Ferrari bol tretí Leclerc, ktorý v závere zvládol súboj s Russellom.

    Piastri, ktorý prvýkrát v sezóne dokončil preteky, si už druhú priečku postrážil a Max Verstappen na Red Bulle po štarte z 11. pozície skončil ôsmy. Russell sa v Suzuke prvýkrát v sezóne nepostavil na pódium. Dve VC za sebou ovládol taliansky jazdec po 73 rokoch.

    Pilotov teraz čaká vyše mesačná prestávka, keďže VC Bahrajnu a Saudskej Arábie boli zrušené v pôvodných termínoch, zatiaľ bez náhrady. Najbližší súťažný víkend v Miami sa začne 1. mája.

    Hlasy po pretekoch

    Kimi Antonelli, víťaz: „Znie to veľmi dobre (že je najmladší líder šampionátu v histórii, pozn.), ale stále je veľmi skoro myslieť na titul, ale sme na dobrej ceste. Štart bol hrozný a musíme sa pozrieť na to, čo sa stalo, ale mal som šťastie na safety car, tempo bolo úžasné a druhý stint bol veľmi pekný. Mal som veľmi dobrý pocit z auta a som veľmi spokojný. Štarty sú zatiaľ našou slabinou a musíme sa v nich zlepšiť, lebo na tom môžeme ľahko víťaziť aj prehrávať preteky. Neviem, čo by sa stalo bez safety caru, ale určite mi uľahčil život.“

    Oscar Piastri, 2. miesto: „Bolo by zaujímavé vidieť, čo by sa stalo bez safety caru. Udržal som Russella za sebou a škoda, že sa nedozvieme, ako by to dopadlo. V našej situácii je ale aj druhé miesto veľmi dobré. Ďakujem tímu, odviedol výbornú prácu s tým, čo sme mali k dispozícii. Stále musíme nájsť lepší výkon, ale chopili sme sa príležitostí, ktoré sme dostali.“

    Charles Leclerc, 3. miesto: „V závere som sa zapotil, safety car mi nepadol vhod, ale nebolo to také zlé, stratil som iba pár pozícií. Potom to bola zábava, aj keď to nestačilo na Piastriho, ale boli to dobré preteky.“

    Poradie šampionátu

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    72

    2.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    63

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    49

    4.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    41

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    25

    6.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    21

    7.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    17

    8.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    15

    9.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    12

    10.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    10

    Pohár konštruktérov

    Poradie

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    135

    2.

    Ferrari

    90

    3.

    McLaren

    46

    4.

    Haas

    18

    5.

    Alpine

    16

    6.

    Red Bull

    16

    7.

    Racing Bulls

    14

    8.

    Audi

    2

    9.

    Williams

    2

    10.

    Cadillac

    0

    11.

    Aston Martin

    0

    Kimi Antonelli na Mercedes reaguje po víťazstve na Veľkej cene Japonska na okruhu Suzuka.
    Kimi Antonelli na Mercedes reaguje po víťazstve na Veľkej cene Japonska na okruhu Suzuka.
    Antonellimu pomohol safety car a oslavuje. Ďalšie súboje medzi Ferrari a Russell mimo pódia
