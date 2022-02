Napísal reprezentantom na Instagrame. V Krompachoch teraz každý chce byť Suslov

„V roku 2018 prišiel do nášho klubu tréner Jozef Baluch. Plný ambície a elánu mal spolu so svojím švagrom (už nebohým) Romanom Timčíkom hlavnú myšlienku: Rob to srdcom.

„Videl som, že to nefunguje ideálne a chcel som to robiť lepšie,“ tvrdí a zároveň dodáva, že nie je to len jeho zásluha, mládežnícky futbal funguje vďaka partii šikovných a kvalifikovaných mladých trénerov.

JOZEF BALUCH študoval v Bratislave na FTVŠ, po vysokej škole sa vrátil domov do Krompách. Stále je aktívnym hráčom v áčku, hrá krajného obrancu, no chcel pomôcť aj deťom.

Náš tréner sa vyznačuje prístupom, správaním, obetavosťou a pokorou. Veď kto by vo svojom voľnom čase sa venoval cudzím deťom? Uňho to však nie sú cudzie deti – všetci sme jedna futbalová rodina. Mať takého trénera je veľkým darom pre nás všetkých,“ napísali nám rodičia malých futbalistov z Krompách.

Išli sme postupnými krokmi. Najprv sme natáčali nejaké videá, malo to nejakú pravidelnosť. Začali tomu veriť rodičia, že to má zmysel.

Prišiel medzi chlapcov, zahral si s nimi futbal, porozprávali sa s ním. Bolo to v lete, ale chlapci stále z toho žijú, bol to pre nich obrovský zážitok. V Krompachoch teraz každý chce byť Suslov.

Trénujem deti do 11 rokov a mám pocit, že niektorí tréneri či rodičia už z nich teraz chcú mať hráčov bez chýb, aby všetko robili výborne. Ja to vidím inak. Ešte majú dosť času na futbal bez chýb a na body. Teraz budujeme partiu.

U nás to nie je len o futbalových tréningoch. Nedávno sme mali turnaj v X-boxe, predtým sme boli na korčuliach aj bicyklovať. Robíme spolu veľa vecí, aby sme deťom trošku nahradili to detstvo, ktoré oni spolu nemajú.

Učíme ich všetko. Milujem, keď prídeme na zápas a na chalanov sa iba pozerám a len si to užívam. Som zástanca toho, že na zápase už len nech si to vychutnajú, nech sa ukážu rodičom, čo všetko sa naučili. Na tréningu sa rozhoduje, ako sa posúvajú ďalej. Samozrejme, sú tam rôzne cvičenia, ale dôležité je, aby ich to bavilo. No a všetci futbalisti, či už malí alebo veľkí, čakajú na tréningu, kedy budeme hrať.

Na konci turnaja mi tiež vždy povedia, aké máme skóre, koľko gólov sme dostali, koľko sme dali. Majú to v sebe, takže ja by som im to nebral. Je to tak správne, ako to je.

Prípravka je také futbalové rozprávkovo a my si môžeme hovoriť, čo chceme, oni to prežívajú úprimne a emotívne. Môžem im povedať, teraz sa nesústreďte na to, koľko padne gólov, ale aj tak mi po tréningu povedia: „Tréner, dnes to skončilo 32:25.“

Zažili ste už moment, keď vás zverenci vyslovene dojali?

Jeden moment si zapamätám asi do konca života. Bol to bežný zápas so susedným tímom a dali sme prvý gól. Padol do vzdialenejšej brány. Ja vždy vyzývam deti, aby ukázali emócie, keď padne gól, nech zatancujú, nech si pripravia niečo pre rodičov. No a vtedy ten hráč po tom góle svojím najsilnejším šprintom bežal ku mne, skočil na mňa a objal ma. Bolo to veľmi pekné.

Aká je vaša trénerská filozofia?

Asi to, že keď vyžadujem od hráčov, aby boli najlepší na svete, tak aj ja musím byť najlepší na svete. Sám sebe neodpúšťam nejaké chyby. Vždy si hodnotím tak rok dozadu tréningy, čo som urobil a ako by som si to vylepšil. Niekedy som aj rád, že nie som nejaký lekár, lebo toľko chýb, čo som ja za svoju krátku kariéru už urobil...