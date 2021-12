A teraz ich vezmú k vám do väznice? Deti v Hlohovci trénuje majster Európy

„Môj osobný názor je, že v Hlohovci tak zanieteného trénera, ako je on, asi nenájdete. Má obrovský zmysel pre fair play, koľkokrát sa prikloní na stranu súpera, čo mu ja veľakrát vyčítam, pýtam sa, či by to urobili aj iní.

„V poslednom prípravnom zápase mi zlomili palec, mal som ho vykĺbený a posunutý. Znamenalo to koniec mojej kariéry. Mal som aj operáciu chrbtice. Vrátil som sa ešte do Hlohovca, kde som figuroval v zápise ako náhradník, ale reálne som už nechytal,“ opísal koniec s aktívnym futbalom 43-ročný muž.

Rodičia detí, ktorých trénuje, žartom často poznamenajú: „Teba by sme potrebovali mať doma, bol by poriadok!“

Ilustruje to historkou, keď mladej hráčke na ihrisku rozbili nos. Tréner vbehol na ihrisko, no ona sa iba spýtala: „Tréner, mám tam krv?“ Keď počula odpoveď, že nie, vyhlásila: „Tak ideme hrať ďalej!“

Šokujúci zážitok

Veľký zážitok sľubovala aj návšteva najväčšieho derby Trnava – Slovan. „Išli sme celý autobus, rodičia aj hráči. Sedeli sme blízko ihriska, tešili sme sa, lebo brankár Ľuboš Kamenár i rodák z Hlohovca Kristián Koštrna nám sľúbili, že cez prestávku prídu k nám a pofotia sa s deťmi, porozdávajú podpisy,“ vravel Andrej Gábriš.

Derby však prerušili už po dvanástich minútach pre výtržnosti fanúšikov. Chuligáni sa bili priamo na hracej ploche, deti videli kopance, krv.

V sektore blízko Hlohovčanov sedeli aj menšie deti, ktoré vyprevádzali hráčov na ihrisko. Plakali, báli sa.

Malí hráči z Hlohovca to brali skôr z praktickej stránky: „Tréner, teraz ich zoberú do väznice k vám?“ pýtali sa, keď videli zákrok policajtov.

Andrej Gábriš sa im snažil vysvetliť, že to, čo zažili, s futbalom nemá nič spoločné.

„Žiaľ, mali takýto zážitok. Na druhej strane videli zblízka Martina Škrtela a aj to je pre nich veľká motivácia. Mojím snom je, aby sa niektorí z mojich zverencov dostali do veľkého futbalu, do ligy, možno aj do zahraničia,“ uzavrel Andrej Gábriš.