Majú talenty i kapitána reprezentácie. Po slabších rokoch si trúfajú na viac

„Máme nielen v kategórii U19, ale aj U17 a U16 veľmi talentovaných chlapcov, ktorí ak dostanú šancu, môžu byť platnými členmi reprezentácie. V širšom kádri sú Bujňaček, Tancoš, Záhradník, Petrík či Šivák. Sú to viac-menej všetko hráči do ofenzívy,“ vraví Sokoli.

„Je to jeden z najtalentovanejších hráčov svojej vekovej kategórie na Slovensku a kapitán reprezentácie do 17 rokov. Je pracovitý, má to v hlave usporiadané a robí všetko pre to, aby bol v budúcnosti profesionálnym futbalistom,“ chváli tréner devätnástky šikovného mladíka. Záhradníka využíva prakticky len v zápasoch, keďže tréningy absolvuje s A-mužstvom.

Podobný prípad bol nedávno v tom čase takisto len 16-ročný útočník Adam Griger, ktorý pred rokom prestúpil z Michaloviec do LASK Linz.

V aktuálnom kádri michalovskej devätnástky figuruje ešte jedno zaujímavé meno - Valer Žofčák. S legendou klubu a kapitánom áčka Igorom Žofčákom ho však nespája rodinné puto. „Sú menovci,“ vysvetlil Sokoli.