Deťom sa treba venovať srdcom. Nie pre peniaze, tvrdí uznávaný tréner

„Keď vidím výsledky svojej práce, je to ten najkrajší pocit, aký môže človek zažiť,“ tvrdí.

Od prípravky bol so mnou napríklad Patrik Jevoš, ktorý je v reprezentácii Slovenska U15. Pri takýchto úspechoch sa človek presvedčí, že jeho práca má zmysel.

Na jednej strane ma mrzí, že náš tím je oslabený. Na druhej som však rád, že sa vďaka nám posunuli do lepších podmienok.

V každom zo štyroch ročníkov sme hrali o špicu, čo si všimli aj ostatné kluby. Do akadémií nám odišli štyria kvalitní hráči, ktorí majú pred sebou veľkú budúcnosť.

S deťmi je lepšia robota. Viac počúvajú a chcú sa naučiť. Navyše, sú oveľa viac formovateľní a človek tak ľahšie vidí výsledky svojej práce. A to je ten najkrajší pocit, aký môže človek zažiť.

Práca futbalového trénera je vaše zamestnanie?

Pracujem na stavebnom úrade v Námestove (smiech). Trénerstvo je mojím veľkým koníčkom, pasiou.

Čisto z trénovania sa v našom malom meste nedá vyžiť. Ja som to však nikdy neriešil. Deťom sa treba venovať srdcom, nie pre peniaze. Keby som to robil pre zárobok, už to nerobím.

Inak práca futbalového trénera mládeže na Slovensku nie je docenená. Bol som v akadémiách FC Porto a Olympique de Marseille, a to je iný svet.