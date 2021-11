Deti nevedia urobiť kotrmelec. Telesná výchova na školách sa zanedbáva, tvrdí mladý tréner

V klube sme nemali takmer žiadnych trénerov, veci nefungovali. Boli sme v zlom stave, no našťastie sme rýchlo začali konať. Máme pred sebou ešte veľa práce, no posunuli sme sa ďaleko vpred.

Môžete byť konkrétnejší.

Dnes sa môžeme pochváliť skvelou prípravkou, ktorá na jeseň vyhrala všetky zápasy a má skóre 72:0. Ide si svoju súťaž a zaslúžene postúpila na majstrovstvá Oravy.

Stabilizovali sa nám tiež žiaci, ktorí istí čas boli na postupovom mieste do druhej ligy. Výsledky však pre pandémiu boli anulované.

Pamätám si, keď som začínal pri starších žiakoch, že bol problém s tréningovým procesom. Chalanov sme však správne motivovali a začali chodiť vo veľkých počtoch.

Vyzeralo to biedne, no zakrátko vypukol v Oravskej Lesnej futbalový boom.

Keď človek chce a má záujem, všetko sa dá. Netreba hľadať dôvody prečo nie, ale prečo áno.

Koľko detí máte v jednotlivých kategóriách?

V prípravke je 52 chlapov, čo je fantastické číslo. Ihrisko je pravidelne plné detí a robia nám veľkú radosť.

Čo sa týka žiakov, tých máme okolo tridsať a dorastencov dvadsať. Na obec s 3 300 obyvateľmi sú to fantastické čísla, ktoré nám iné obce môžu závidieť.

Keď to porovnám napríklad so susedným Zákamenným, to má 5 400 obyvateľov, no žiakov muselo odhlásiť.

Dá sa povedať, že každé druhé dieťa z dediny hrá za náš klub. Našou výhodou je, že sme ďaleko od mesta. Deti teda nemajú iné možnosti ako sa vyblázniť.

Nie sú u vás iné športové odvetvia?

Jedine stolný tenis a v zime hokej. Ich konkurenciu však nevnímame, pretože všetci spadáme pod jeden oddiel.

Sú deti, ktoré v lete hrajú futbal a v zime hokej. Je to pre nich výborná príprava a udržujú sa tak v kondícii.