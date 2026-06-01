Tréner pred svojou svadbou ešte stihol predzápasovú prípravu. Odkaz od syna ho rozplakal

V poslednom kole III. ligy Stred zdolal FTC Fiľakovo v novohradskom derby MŠK Novohrad Lučenec 3:1.
Fiľakovčania sa bodovo dotiahli na svojho súpera, ale v tabuľke ho napokon nepredbehli. Bilancia vzájomných zápasov bola vyrovnaná a Lučenec mal lepšie skóre, tak skončil na štvrtom mieste. Fiľakovo obsadilo konečné piate miesto.
Spečatili svoju lásku
Na stretnutí chýbal tréner domácich Eugen Bari, ktorý sa v čase zápasu ženil. „Svadbu som mal o štvrtej a zápas sa začínal o tretej, takže predzápasovú prípravu som ešte stihol a potom som sa ponáhľal za snúbenicou,“ vravel so smiechom bývalý ligový hráč.
Prenos z prvého polčasu sledoval na telefóne, Fiľakovo v prestávke prehrávalo 0:1. „Trochu ma to mrzelo, ale potom mi oznámili, že sme otočili skóre. Takto to bolo dokonalé šťastie. Chlapci zabojovali, čo ma veľmi potešilo,“ prezradil Bari.
S Kristínou Juhászovou tvoria pár už 19 rokov, ich dcéra má desať rokov. „Naša dcéra Jessica mala v sobotu sväté prijímanie, takže sme si to všetko spojili. Rozhodli sme sa, že po 19 rokoch spečatíme našu lásku aj oficiálne,“ vravel skúsený tréner.
Bola to jeho druhá svadba, prvýkrát sa ženil v dvadsiatich a z prvého manželstva má dvoch synov, Eugena a Krisztiána.
Mladší Krisztián na svadbe chýbal – po prvý raz v živote totiž dostal pozvánku do reprezentácie.
„Takúto absenciu mu samozrejme ospravedlňujem,“ vravel hrdý otec.
„Dostal som od neho krásny videoodkaz, priznám sa, že som sa rozplakal a nebol som jediný. Potom sme si aj volali, mali sme ho na veľkom plátne, aj sme mu dali zahrať pesničku. Aj on mal slzy v očiach,“ prezradil Bari.
Skladal to ako lego
Fiľakovo bolo po jesennej časti na treťom mieste tabuľky s 25 bodmi a v Slovnaft Cupe sa dostalo medzi najlepších 16 mužstiev.
„Na konci sezóny sme obsadili piate miesto. Som aj trochu sklamaný. Som presvedčený, že ak by sa nám podarilo udržať pokope jesenný káder, tak by sme mohli hrať o prvé miesto,“ poznamenal Bari.
Kanonier Sadiq Aremu však bol zranený, Graham Metuk opustil klub a k dispozícii nebol ani Kojo Pele Agyemang.
„Posledných osem kôl nás sužovali zranenia, skladali sme mužstvo ako lego. Vzhľadom na to musím byť spokojný aj so ziskom 18 bodov v jarnej časti,“ podčiarkol.
Vyzdvihol súdržnosť mužstva. „Kabína bola veľmi silná, hráči, realizačný tím aj vedenie klubu bojovali za spoločný cieľ. Verím, že kostra mužstva tu zostáva. Samozrejme, musíme doplniť káder, aby sme nemali také problémy ako na jar,“ vravel tréner.
Na svoj tím bol najviac hrdý po šesťnásťfinále pohára, keď zdolali 5:2 druholigovú Sláviu TU Košice. „Súpera, ktorý hrá o súťaž vyššie, sme zdolali rozdielom triedy. Chalani ukázali silu a kvalitu,“ uzavrel Eugen Bari.