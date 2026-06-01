    Tréner pred svojou svadbou ešte stihol predzápasovú prípravu. Odkaz od syna ho rozplakal

    Eugen Bari, Kristína Juhászová a primátor mesta Fiľakovo Attila Agócs. (Autor: Archív E. B.)
    Titanilla Bőd|1. jún 2026 o 14:00
    Hráči Fiľakova dali Eugenovi Barimu darček v podobe víťazstva.

    V poslednom kole III. ligy Stred zdolal FTC Fiľakovo v novohradskom derby MŠK Novohrad Lučenec 3:1.

    Fiľakovčania sa bodovo dotiahli na svojho súpera, ale v tabuľke ho napokon nepredbehli. Bilancia vzájomných zápasov bola vyrovnaná a Lučenec mal lepšie skóre, tak skončil na štvrtom mieste. Fiľakovo obsadilo konečné piate miesto.

    Spečatili svoju lásku

    Na stretnutí chýbal tréner domácich Eugen Bari, ktorý sa v čase zápasu ženil. „Svadbu som mal o štvrtej a zápas sa začínal o tretej, takže predzápasovú prípravu som ešte stihol a potom som sa ponáhľal za snúbenicou,“ vravel so smiechom bývalý ligový hráč.

    Prenos z prvého polčasu sledoval na telefóne, Fiľakovo v prestávke prehrávalo 0:1. „Trochu ma to mrzelo, ale potom mi oznámili, že sme otočili skóre. Takto to bolo dokonalé šťastie. Chlapci zabojovali, čo ma veľmi potešilo,“ prezradil Bari.

    S Kristínou Juhászovou tvoria pár už 19 rokov, ich dcéra má desať rokov. „Naša dcéra Jessica mala v sobotu sväté prijímanie, takže sme si to všetko spojili. Rozhodli sme sa, že po 19 rokoch spečatíme našu lásku aj oficiálne,“ vravel skúsený tréner.

    Bola to jeho druhá svadba, prvýkrát sa ženil v dvadsiatich a z prvého manželstva má dvoch synov, Eugena a Krisztiána.

    Mladší Krisztián na svadbe chýbal – po prvý raz v živote totiž dostal pozvánku do reprezentácie.

    „Takúto absenciu mu samozrejme ospravedlňujem,“ vravel hrdý otec.

    „Dostal som od neho krásny videoodkaz, priznám sa, že som sa rozplakal a nebol som jediný. Potom sme si aj volali, mali sme ho na veľkom plátne, aj sme mu dali zahrať pesničku. Aj on mal slzy v očiach,“ prezradil Bari.

    Skladal to ako lego

    Fiľakovo bolo po jesennej časti na treťom mieste tabuľky s 25 bodmi a v Slovnaft Cupe sa dostalo medzi najlepších 16 mužstiev.

    „Na konci sezóny sme obsadili piate miesto. Som aj trochu sklamaný. Som presvedčený, že ak by sa nám podarilo udržať pokope jesenný káder, tak by sme mohli hrať o prvé miesto,“ poznamenal Bari.

    Kanonier Sadiq Aremu však bol zranený, Graham Metuk opustil klub a k dispozícii nebol ani Kojo Pele Agyemang.

    Radosť hráčov FTC Fiľakovo po výhre 3:1 nad Lučencom. (Autor: Facebook / FTC Fiľakovo)

    „Posledných osem kôl nás sužovali zranenia, skladali sme mužstvo ako lego. Vzhľadom na to musím byť spokojný aj so ziskom 18 bodov v jarnej časti,“ podčiarkol.

    Vyzdvihol súdržnosť mužstva. „Kabína bola veľmi silná, hráči, realizačný tím aj vedenie klubu bojovali za spoločný cieľ. Verím, že kostra mužstva tu zostáva. Samozrejme, musíme doplniť káder, aby sme nemali také problémy ako na jar,“ vravel tréner.

    Na svoj tím bol najviac hrdý po šesťnásťfinále pohára, keď zdolali 5:2 druholigovú Sláviu TU Košice. „Súpera, ktorý hrá o súťaž vyššie, sme zdolali rozdielom triedy. Chalani ukázali silu a kvalitu,“ uzavrel Eugen Bari. 

    Tabuľka III. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
    26
    18
    5
    3
    57:30
    59
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    MŠK NámestovoMŠK NámestovoMŠK Námestovo
    26
    17
    3
    6
    66:28
    54
    V
    R
    V
    P
    P
    3
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    26
    15
    7
    4
    49:29
    52
    V
    V
    P
    V
    R
    4
    MŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD Lučenec
    26
    12
    7
    7
    39:33
    43
    P
    R
    V
    V
    V
    5
    FTC FiľakovoFTC FiľakovoFTC Fiľakovo
    26
    13
    4
    9
    46:44
    43
    V
    P
    R
    P
    V
    6
    MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin
    26
    11
    7
    8
    51:38
    40
    P
    V
    V
    V
    V
    7
    MŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská Sobota
    26
    10
    6
    10
    53:57
    36
    R
    V
    V
    P
    R
    8
    MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
    26
    10
    6
    10
    50:44
    36
    P
    P
    P
    V
    P
    9
    Futbalový klub PodkoniceFutbalový klub PodkoniceFutbalový klub Podkonice
    26
    10
    4
    12
    40:40
    34
    P
    P
    P
    P
    P
    10
    TJ Baník KalinovoTJ Baník KalinovoTJ Baník Kalinovo
    26
    9
    3
    14
    30:43
    30
    R
    V
    P
    V
    V
    11
    TJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské Veselé
    26
    7
    5
    14
    36:45
    26
    R
    P
    V
    P
    P
    12
    MFK Dolný KubínMFK Dolný KubínMFK Dolný Kubín
    26
    5
    6
    15
    41:65
    21
    R
    V
    P
    P
    R
    13
    MŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové Mesto
    26
    5
    5
    16
    21:50
    20
    V
    P
    P
    P
    P
    14
    Telovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
    26
    3
    6
    17
    26:59
    15
    P
    P
    R
    V
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

