Zranení hráči ako hlásatelia, po zápase grilovačka. Verili v zázrak a ten prišiel

Futbal v Rimavskej Sobote si pamätá aj krajšie časy (v sobotu uplynulo práve 25 rokov od pamätného zápasu proti Spartaku Trnava, ktorý rozhodol o ligovom titule), no v aktuálnej sezóne mužstvo bojovalo o záchranu v III. lige.

Do kádra pribudli aj posily a už skvelý úvod jari (štyri víťazstvá po sebe) naznačoval, že ten zázrak možno nie je až taký nereálny.

„K tomuto úspechu však bola potrebná silná vôľa celého tímu. Je to výborný kolektív, ktorý chcel dokázať, že do tretej ligy patrí,“ dodal Bari.

Do západnej skupiny pôjdu zo stredného Slovenska tri kluby (Rakytovce, Martin, Bánová) a do východnej šesť (Námestovo – vypadávajúci II. ligy, Oravské Veselé, Lučenec, Fiľakovo, Kalinovo a Rimavská Sobota).

Jeden z lídrov tímu Matej Vargic utrpel v derby s Lučencom vážne zranenie kolena, no už deň po operácii stál pri autovej čiare o dvoch barlách a povzbudzoval spoluhráčov.

Do Rimavskej Soboty sa vrátil v zime z hosťovania v Jesenskom. „Som srdcom Soboťan, chcel som pomôcť. Zomkli sme sa ako kolektív, a to bolo vidno aj na výsledku,“ dodal.

„Skúsil som to trošku nečakane a vyšlo to,“ doplnil autor prvého gólu.

Po zranení Petra Petrána a Mateja Vargica nosil kapitánsku pásku a cítil zvýšenú zodpovednosť. „Som po nich najstarším hráčom. Máme mladý tím so šikovnými futbalistami. Spolu s Erikom Ľuptákom sme sa chlapcom snažili pomôcť, lebo oni ešte nemajú toľko skúseností. Kolektív fungoval výborne,“ dodal Juhász.

„Chcel som ísť na istotu, do poslednej chvíle som vyčkával, kým som vystrelil. Veľmi sa teším, že mi to tam padlo,“ vravel s úsmevom Juhász.

Druhé Rakytovce mali pred zápasom ešte matematickú šancu na prvé miesto. Podľa trénera Petra Venglarčíka aj to mohlo zväzovať nohy jeho hráčom.

Nadávky nemyslí vážne

Domáci tréner Eugen Bari už mal so záchranárskymi prácami skúsenosť, dvakrát zachránil aj maďarský Salgótarján.

Vlani trénoval rodné Fiľakovo, na konci jesennej časti však s ním prekvapujúco ukončili spoluprácu, hoci mužstvo bolo v strede tabuľky.

Do Rimavskej Soboty tak prišiel s veľkým odhodlaním a to zdobilo aj jeho tím.

„Som hrdí na svojich chlapcov, bez nich by sa to nepodarilo. Títo hráči vedia, že aj keď im v zápale zápasu vulgárne vynadám, nemyslím to tak,“ usmieval sa Bari.

Ako hráč bol temperamentný a taký je aj na lavičke. V päťdesiatke sa už vraj meniť nebude.

„V mojom prechádzajúcom pôsobisku sa niektorí futbalisti za to urazili, ale títo chlapci presne vedia, že som dobrý človek a mám ich rád,“ uzavrel rimavskosobotský kouč.

Tabuľka III. ligy Stred: