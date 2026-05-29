Prezident FC Košice je už na slobode, polícia ho prepustila ešte v deň zadržania

Prezidenta futbalového klubu FC Košice Dušana T. a jeho manželku prepustila polícia na slobodu ešte vo štvrtok večer. Obaja sa po výsluchoch vrátili domov do Beniakoviec.
K ich zadržaniu došlo v rovnaký deň ráno počas rozsiahlej policajnej akcie s krycím názvom „OVERLORD“.
Vyšetrovateľ kriminálnej polície z Nitry vedie v tomto prípade trestné stíhanie pre podozrenie z ekonomickej trestnej činnosti.
Podľa dostupných informácií sa vyšetrovanie netýka samotného futbalového klubu, ale súvisí s podnikateľskými aktivitami jeho funkcionárov.
Kukláči od štvrtkového rána zasahovali v obci Beniakovce v dome prezidenta klubu Dušana T. a u jeho suseda Vladislava M., ktorý je členom dozornej rady FC Košice. Policajné zložky na mieste zaistili nehnuteľnosti a časť ulice opáskovali.
Polícia Slovenskej republiky potvrdila, že v rámci akcie vykonala na území Košického kraja päť domových prehliadok a dve prehliadky nebytových priestorov.
„Zadržaných bolo celkovo 8 osôb, pričom k ich identite ani ďalším okolnostiam sa polícia v súčasnosti nebude vyjadrovať,” uviedol Policajný zbor v stanovisku na sociálnej sieti.
Na zásahu sa okrem nitrianskej kriminálky podieľali aj príslušníci iných krajských riaditeľstiev, Národná centrála osobitných druhov kriminality a Úrad kriminálnej techniky. Informácie o procesnom stave ostatných šiestich zadržaných osôb polícia zatiaľ neposkytla.