Ľudia by už trénera odvolali. Klub bol trpezlivý a po dvanástich rokoch môže hrať o trofej

Po desiatom kole boli na poslednom mieste a niektorí fanúšikovia by už vyhadzovali trénera. Postupne sa však etablovali v strede tabuľky a čoskoro ich čaká aj finále pohára.
SFC Kalinkovo je tri kolá pred koncom aktuálne na 7. mieste IV. ligy BFZ a budúci týždeň sa predstaví aj vo finále pohára BFZ, kde bude jeho súperom Nová Dedinka.
Mladíci sa museli adaptovať
Kalinkovu sa darí najviac spomedzi troch nováčikov súťaže. Do IV. ligy sa klub dostal z piateho miesta, keď až tri celky pred ním nemali záujem o postup.
Ďalší nováčikovia bojujú o záchranu, Karlova Ves je na 13. mieste, Kráľová pri Senci je už beznádejne posledná.
V úvode sezóny pritom vyzeralo, že aj Kalinkovo môže mať problémy. Po desiatich kolách bolo na poslednom mieste so siedmimi bodmi.
„Ľudia už mali také reči, že ma idú odvolať a končím,“ poznamenal tréner Peter Bogar.
Prezident klubu David Gavaľa mu však dal dôveru, ktorá sa vyplatila. Kalinkovo v následných štyroch zápasoch získalo desať bodov.
„Bol trpezlivý a výsledky sa dostavili. Zimovali sme na deviatom mieste a teraz sme v tabuľke siedmi, takže sme to udržali,“ skonštatoval tréner.
„Máme mladý káder, väčšina hráčov skončila v doraste. U súperov je veľa skúsených futbalistov, ktorí hrali aj vyššiu súťaž. Naše mladé mužstvo muselo na začiatku zbierať skúsenosti. Posúvali sme sa každým zápasom,“ vysvetľoval.
Prešli cez štvrtoligistov
Mužstvo sa prihlásilo aj do pohára BFZ, kde hneď narazilo na súpera z rovnakej súťaže. Na pôde silného Bernolákova však dokázalo zvíťaziť 2:1.
„Dostali sme gól už v úvode zápasu po rohovom kope, ale otočili sme to,“ vravel Bogar.
Vo štvrťfinále pohára opäť mali súpera zo štvrtej ligy. Ivanku pri Dunaji vedie tréner Lukáš Luknár, ktorý s Devínskou Novou Vsou vyradil v Slovnaft Cupe AS Trenčín.
„Zobrali ho do Ivanky, aby vyhral pohár. Našou výhodou bolo, že vtedy ešte nepoznal až tak dobre káder. Hralo sa u nás a vyhrali sme 2:0,“ priblížil ďalší dôležitý zápas tréner Kalinkova.
V semifinále nasledovala Rovinka, tradičný súper, nad ktorým sa Kalinkovu nedarí vyhrávať. „Nikto nám neveril. Verili tomu iba chalani. Bol to ťažký zápas, ktorý sa skončil remízou 1:1, a vyhrali sme na penalty,“ dodal Bogar.
Cestou do finále teda Kalinkovo prešlo cez troch špičkových štvrtoligistov, kým ich nastávajúci súper, Nová Dedinka sa stretla so siedmoligovým celkom Senec Football Academy, s piatoligovým Lamačom a v semifinále hrala s Pezinkom, ktorý hrá v štvrtej lige o záchranu.
„Vydreli sme si účasť vo finále. Cesta bola náročná, život nás skúšal, vždy sme dostali tých najťažších súperov,“ vyzdvihol Bogar.
Špeciálny náboj
Keďže býva v Tomášove, stretnutia s týmto klubom majú preňho špeciálny náboj. „Pre mňa je to také finále. Vždy som ich chcel poraziť a ukázať sa tam,“ podčiarkol.
Práve víťazstvom nad Tomášovom sa v tejto sezóne odrazili odo dna tabuľky. „Už v polčase sme vyhrávali 3:0 a vyhrali sme 3:2. Na jar sme vyhrali aj v Tomášove 1:0. V prvom polčase sme boli lepší, ale nepremenili sme šance. Potom mali viac z hry oni, ale ku koncu sme dali gól z penalty,“ opisoval Peter Bogar.
Je to jeho prvý angažmán vo štvrtej lige. V minulosti úspešne zachránil v piatej lige BFZ Čunovo aj Lamač, v piatej lige ZsFZ zase udržal v súťaži Nový Život – Eliášovce.
Tešia sa na finále
Finále BFZ je na programe v stredu 3. júna v Modre. Kalinkovo v minulosti už dvakrát bolo vo finále, no v oboch prípadoch prehralo.
V prvom ročníku tejto súťaže, v sezóne 2012/2013 ho zdolala Rovinka 4:3, hoci dve minúty pred uplynutím riadneho hracieho času ešte viedlo Kalinkovo.
O rok neskôr po bezgólovom zápase triumfovala Ivanka pri Dunaji v penaltovom rozstrele.
Teraz budú mať tretiu príležitosť.
„Tešíme sa na finále. Pri penaltách v Rovinke som videl na chalanoch, že sú mladí a nedávali najavo nervozitu. Brankár Krištof Botló chytil prvé dve a poslednú premenil, takže rozhodol. Je to frajer, v Tomášove dal útočníkovi v päťke jasličky,“ poznamenal tréner.
„Ďalšími oporami sú zástupca kapitána Samuel Korenačka, najrýchlejší hráč ligy Tomáš Schmidt a kapitán Andrej Pustay,“ doplnil.
Pre svojich zverencov pripravil pred finálovým zápasom extra motiváciu. „Sľúbil som im, že keď vyhráme pohár, zoberiem ich na obed alebo na večeru,“ uzavrel Peter Bogar.