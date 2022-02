Prichádza do známeho prostredia. Potrebujeme zázrak, ale zázraky sa dejú, tvrdí

Na konci sezóny čaká treťoligistov reorganizácia. Namiesto súčasných štyroch tretích líg budú už len dve, ktoré bude mať pod dohľadom SFZ.

Zo súčasnej skupiny Stred sa postupuje aj do skupiny Západ, aj do skupiny Východ. Do západnej časti zaradia tri tímy a do východnej šesť tímov podľa geografického hľadiska.

Fiľakovo je momentálne na desiatom mieste, čo by mu zabezpečilo účasť v novovznikajúcej skupine Východ.