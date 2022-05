Derby rozhodol najmenší hráč hlavou. V závere bolo počuť rupnutie až na striedačku

Keď šikovný útočník schádzal z ihriska, do konca zápasu ešte ostávalo deväť minút plus nadstavený čas. Domáci hlásateľ však už ako keby považoval stretnutie za rozhodnuté, pri striedaní zahlásil: „Ihrisko opustí autor víťazného gólu Kevin Oláh...“

LUČENEC. Prostredie dokonale pozná. V jesennej časti chodil ešte do kabíny domácich.

Priznal, že to bol preňho špecifický zápas. „No nechcel som si tu nič dokazovať, nechcel som robiť hlúposti,“ zdôraznil.

„Aj ja som mal taký pocit, že už nepadne žiadny gól. Ale trocha som predsa mal obavy, je to derby a veľa vecí sa môže stať aj za dve minúty,“ uviedol pre Sportnet Kevin Oláh .

Svojho zverenca chválil aj tréner hostí Eugen Bari. „Pred zápasom som Kevinovi prízvukoval, že si má zachovať chladnú hlavu, lebo ak sa bude chcieť veľmi predviesť, bude hrať kŕčovito. V prvom polčase nehral až tak uvoľnene, ale v prestávke sme mu hovorili aj ja, aj spoluhráči, že príde ešte jeho čas. To sa aj potvrdilo,“ uviedol Bari.

„Prvú šancu chytil brankár Tomáš Jenčo, chválim ho za ten zákrok. Pri druhej šanci som si loptu zle prebral, chcel som prehodiť brankára, no nevydalo to,“ opísal situácie útočník Rimavskej Soboty.

Lučenčania prehrali už tretí domáci zápas po sebe. Pritom proti Rimavskej Sobote vstúpili do zápasu veľmi dobre, viedli už v 7. minúte hlavičkou Michala Mózera . Proti Gemerčanom sa mu darí: na jeseň uhral Lučenec na pôde veľkého rivala remízu 2:2 a oba góly dal práve Mózer.

„Aj ja som cítil a počul počas zápasu, že väčšie emócie boli na strane hostí. Možno početne to bolo pol na pol, ale fanúšikovia Rimavskej Soboty asi vedia vytvoriť lepšiu atmosféru a vedia viac podporiť svoje mužstvo,“ poznamenal po stretnutí tréner MŠK Novohrad Lučenec Marcel Turňa.

Už z tej reakcie bolo zrejmé, že medzi fanúšikmi majú prevahu priaznivci hostí. To sa len potvrdilo po polhodine hry, keď Dávid Kalmár vyrovnal.

Je najmenší, no má výskok

Na začiatku druhého polčasu už dvíhal domáci kouč ruky nad hlavu, no po skrumáži sa lopta odrazila späť do poľa a následne brankár Jakub Slaniniak vytiahol výborný zákrok.

Na druhej strane prišla rýchla akcia hostí a po centri z pravej strany hlavičkoval do bránky Oláh.

„Berú ma za najmenšieho hráča, ale výskok mám a už som dal zopár gólov hlavou aj v Lučenci. Som veľmi rád, že to vyšlo aj teraz a dal som víťazný gól. No je to zásluha celého mužstva,“ zdôraznil 20-ročný rýchlonohý hráč.

Trénera domácich Marcela Turňu hnevala laxnosť obrany pred gólmi. „Oba góly sme dostali po nepochopiteľne prehratom osobnom súboji. V poslednom období sa na domácom trávniku sa trápime herne aj strelecky. Od niektorých hráčov som čakal oveľa viac,“ zhodnotil výkon svojho mužstva Turňa.