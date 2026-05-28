Ronaldinho privedie do Trnavy hviezdy Interu či Arsenalu. Ďurica: Nezľakneme sa ich

Do Trnavy zavítajú v septembri v rámci futbalovej šou s hviezdnym Brazílčanom Ronaldinhom viaceré osobnosti zelených trávnikov.
Zoznam doposiaľ známych mien rozšírili stredopoliar Fernandinho (Manchester City), obranca Naldo (Werder Brémy) či kanonier Adriano (Inter Miláno). Na potvrdenie účasti sa čaká napríklad u stopéra Lucia a stredopoliara Ramiresa.
Duel, ktorý nesie názov Ronaldinho Show Slovakia 2026, je naplánovaný na sobotu 19. septembra o 17.00 h.
V exhibičnom stretnutí proti sebe nastúpia bývalí poprední brazílski futbalisti proti tímu Slovak Legends, ktorý povedie Miroslav Karhan.
V drese slovenských legiend aj Hamšík a Kucka
Dres slovenských legiend si oblečú aj brankár Ján Mucha, bývalý reprezentačný kapitán a rekordér v počte štartov za národný tím Marek Hamšík, Juraj Kucka alebo Marek Čech.
Organizátori už dávnejšie oznámili, že na trnavský trávnik vybehnú hráči ako Helton (FC Porto), Maicon (Inter Miláno), Aldair (AS Rím), Anderson Polga (Sporting), André Santos (Arsenal Londýn) či Rafinha (Bayern).
Mená hráčov, ktorí nastúpia do duelu za brazílsku stranu, organizátori zverejňujú postupne. Ako uviedli, výber bude mať na starosti samotný Ronaldinho. Predaných je zatiaľ viac ako 50 percent lístkov z celkovej kapacity štadióna.
Na exhibíciu sa teší aj bývalý reprezentačný obranca Ján Ďurica.
Ďurica: Neznášal som hrať proti nim
„Keď chcete mať zlý deň, hrajte proti Brazílčanom. Pamätám si ešte z pôsobenia v Lokomotive Moskva dvojicu Vagner Love - Jo, ktorá hrala za CSKA.
Neznášal som hrať proti nim. Brazílčania majú v sebe niečo úžasné, techniku, ktorú odmalička trénujú na svojich plážach. Je to niečo, čo sa nedá naučiť.
Ich pohľad na život je o ľahkosti a tým sa prezentujú aj na ihrisku. Chceme si tento zápas užiť, bude to oslava futbalu pre nás aj pre fanúšikov. Ronaldinha som vždy obdivoval. Páčilo sa mi, ako vedel vymyslieť niečo navyše.
Súperom však nič nedarujeme a nezľakneme sa ich,“ uviedol 91-násobný reprezentant Slovenska, ktorý počas aktívnej kariéry hrával v Rusku, Nemecku, Turecku a Česku.
Rozhodcom duelu bude Ivan Kružliak, popredný slovenský arbiter s odznakom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Vyrastali sme na týchto hráčoch, povedal Kružliak
„Veľmi sa teším, že ma pozvali do tohto projektu. Stačilo spomenúť meno Ronaldinha a hneď som povedal, že prídem. Vyrastali sme na takýchto hráčoch. Zostavy oboch tímov sú nabité hviezdami.
Verím, že slovenskí hráči nepredajú kožu lacno, ale hlavne nech padne veľa gólov a nech je dobrá zábava,“ vyhlásil Kružliak.
Dnes 46-ročný Ronaldinho okrem iného vyhral v roku 2002 s Brazíliou majstrovstvá sveta, v roku 2005 získal Zlatú loptu - prestížne ocenenie pre najlepšieho futbalistu pôsobiaceho v Európe a o rok neskôr triumfoval s FC Barcelona v Lige majstrov.
Dvakrát po sebe (2004, 2005) sa stal Hráčom roka podľa FIFA. V Európe si obliekal aj dresy Paríža St. Germain a AC Miláno, za reprezentáciu nastúpil 97-krát a strelil 33 gólov.
Hrával na poste ofenzívneho stredopoliara a patrí medzi jednu z najväčších futbalových legiend. Preslávil sa svojou brilantnou technikou, driblingom a kreativitou.
Predpokladaná zostava R10 Brazil Team
Ronaldinho (FC Barcelona) - útočník
Roberto Assis (FC Sion) - útočník
Helton (FC Porto) - brankár
André Santos (FC Arsenal) - obranca
Anderson Polga (Sporting Lisabon) - obranca
Maicon (Inter Miláno) - obranca
Fernandinho (Manchester City) - stredopoliar
Giovanni (FC Barcelona) - útočník
Kleberson (Manchester City) - stredopoliar
Aldair (AS Rím) - obranca
Naldo (Werder Brémy) - obranca
Rafinha (Bayern Mníchov) - stredopoliar
Hráči, u ktorých sa čaká na potvrdenie:
Lucio (Bayern Mníchov) - obranca
Fábio Rochemback (FC Barcelona) - stredopoliar
Adriano (Inter Miláno) - útočník
Hernani (Lazio Rím) - stredopoliar
Ramires (Chelsea Londýn) - stredopoliar
Michel Bastos (Olympique Lyon) - stredopoliar
Predpokladaná zostava Slovak Legends
Ján Mucha - Martin Petráš, Milan Jambor, Ján Ďurica, Marek Čech - Marek Hamšík, Miroslav Karhan, Juraj Kucka - Erik Jendrišek, Karim Guédé, Filip Hološko (+ Ľubomír Moravčík)