Posledné minúty, odrazená strela, gól. Sen Trnavy o titule sa rozplynul

RIMAVSKÁ SOBOTA. Kto tam bol, nikdy na to nezabudne. Svoje teórie však majú aj tí, ktorí poznajú priebeh stretnutia len z počutia.

Boj o titul i o záchranu

Bolo to posledné kolo sezóny a Spartak Trnava prichádzal na Gemer ako líder súťaže. Pred druhým 1. FC Košice mal náskok dvoch bodov.

Rimavská Sobota – pre ktorú to bol premiérový ročník medzi elitou – bojovala o záchranu. Pred Dubnicou nad Váhom mala jednobodový náskok. Dalo sa však predpokladať, že Dubnica prehrá na Tehelnom poli so Slovanom. Tým by sa Rimavskosoboťania zachránili bez ohľadu na výsledok zápasu s Trnavou.