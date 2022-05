Bývalý reprezentačný tréner na tretej lige. Zaujalo ho známe meno i dvojgólový strelec

Hostia však ešte v prvom polčase v priebehu troch minút otočili skóre. Najprv poslal strelu do vinkľa Gruzínec Vasili Kisievi , následne po centri Dávida Kalmára hlavičkoval do siete Ján Halaj .

„Chceli sme vyletieť na súpera a streliť prvý rýchly gól, to sa aj podarilo. Som milovník hry FIFA 22, tak som sa nechal inšpirovať doobedňajším hraním. Tam rád kľučkujem, na ihrisku mi to takto vždy nevyjde,“ vravel talent z Ráztočna.

„Ani si nepamätám, kedy som hral naposledy osemdesiat minút. Od rána som sa pripravoval štýlom Flector, magnézium, Flector, magnézium… Bolo to ťažké, mladí chalani behali. Na začiatku Škrteľ našich hráčov posekal, no našťastie sme vedeli rýchlo odpovedať,“ hovoril Halaj.

Jeden domáci fanúšik si zaumienil, že ak by hra prítomných dostatočne nebavila, dá tomu rozmer stand up comedy.

„Chceli sme vyhrať, ale dnes nám neprialo. Pri prvom inkasovanom góle môžeme iba zatlieskať hráčovi súpera. Trafil to parádne, nechytateľne. Druhý gól pramenil asi z menšej straty koncentrácie, trochu sme zaspali po prvom inkasovanom góle. Veľa hráčov máme po zranení, možno aj to zohralo úlohu v tom, že sme neboli stopercentní v niektorých situáciách,“ uviedol Filip Škrteľ.

Na jeseň si odkrútil premiéru v najvyššej súťaži v drese Pohronia, no jarnú časť strávil na hosťovaní v Novej Bani-Žarnovici. V tretej lige skóroval aj pred týždňom proti Liptovskej Štiavnici a verí, že presné zásahy mu pomôžu posunúť sa vyššie.

S Martinom Škrtelom ho nespája iba priezvisko. Bývalý skvelý reprezentačný obranca je bratrancom Filipovho otca Romana, tiež bývalého futbalistu a majstra so Slovanom Bratislava zo sezóny 1998/99.

Jeho priezvisko si hneď všimnú fanúšikovia i hráči súperov. „Na jednej strane je to výhoda, no na druhej strane často zažijem aj porovnávanie alebo nejaké odsudzovanie, že som sa niekam dostal len na základe mena, nie kvality. Som pyšný na to, akých členov mám v rodine. Otcova i Martinova kariéra je obdivuhodná, ja sa to budem snažiť iba napodobniť,“ zdôraznil Filip Škrteľ.

Tabuľka III. ligy Stred: