    Slovensko na MS v hokeji 2026
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Hlavný tréner slovenskej holejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Országh: Mohli sme hrať pekne a prehrať. Akú známku udelil hráčom za výkon proti Nórsku?
    Jozef Viliam Kmec v zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Mešár sa hľadal, Kmec si po veľkej chybe vydýchol. Proti Nórom debutovali piati mladíci
    Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Prihral bratovi a vedel, že padne gól. Mama Pospíšilovcov si pred televízorom možno aj poplakala
    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov
    Kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži
    Samuel Hlavaj ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Hrdina Hlavaj na obrancov po chybách nekričal: Nechávam za mňa rozprávať zákroky
    Mešár sa hľadal, Kmec si po veľkej chybe vydýchol. Proti Nórom debutovali piati mladíci

    Jozef Viliam Kmec v zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Jozef Viliam Kmec v zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|16. máj 2026 o 18:15
    Ako vnímali debut na MS mladí Slováci?

    Kmec, Radivojevič, Štrbák, Petrovský aj Mešár už spolu v jednom tíme nastúpili. Slovenskí dres si obliekli na juniorských majstrovstvách sveta 2024.

    Teraz nosia seniorský reprezentačný dres a spolu pomohli k výhre Slovenska nad Nórskom 2:1 v úvodnom zápase MS 2026.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Jeden vnímal nervozitu, pre ďalšieho to bolo ako pred každým iným zápasom.

    „Neskutoční fanúšikovia, výborná atmosféra a som šťastný, že tu môžem byť. Snažil som sa dať zo seba čo najviac,“ hovoril Jozef Viliam Kmec.

    Kmec: Ak niekto nemá trému, zápas ho nezaujíma

    Kmec na ľade strávil 19 minút a 57 sekúnd a po Patrikovi Kochovi bol druhým najvyťažovanejším bekom tímu.

    Zaujal spoľahlivou hrou smerom dopredu aj dozadu, tvrdosťou, rozvážnosťou aj dobrou rozohrávkou.

    Keď sme ho však v závere duelu s novinármi chválili, spravil veľkú hrúbku a stratil puk v obrannom pásme. Gól však Nóri nedali.

    „Chyby sa stávajú. Hlavaj to však chytil neskutočne a som za to vďačný. Samozrejme, trochu som si vydýchol,“ hodnotil Kmec, ktorý priznal, že mal aj trému.

