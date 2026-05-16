Mešár sa hľadal, Kmec si po veľkej chybe vydýchol. Proti Nórom debutovali piati mladíci

Kmec, Radivojevič, Štrbák, Petrovský aj Mešár už spolu v jednom tíme nastúpili. Slovenskí dres si obliekli na juniorských majstrovstvách sveta 2024.
Teraz nosia seniorský reprezentačný dres a spolu pomohli k výhre Slovenska nad Nórskom 2:1 v úvodnom zápase MS 2026.
Jeden vnímal nervozitu, pre ďalšieho to bolo ako pred každým iným zápasom.
„Neskutoční fanúšikovia, výborná atmosféra a som šťastný, že tu môžem byť. Snažil som sa dať zo seba čo najviac,“ hovoril Jozef Viliam Kmec.
Kmec: Ak niekto nemá trému, zápas ho nezaujíma
Kmec na ľade strávil 19 minút a 57 sekúnd a po Patrikovi Kochovi bol druhým najvyťažovanejším bekom tímu.
Zaujal spoľahlivou hrou smerom dopredu aj dozadu, tvrdosťou, rozvážnosťou aj dobrou rozohrávkou.
Keď sme ho však v závere duelu s novinármi chválili, spravil veľkú hrúbku a stratil puk v obrannom pásme. Gól však Nóri nedali.
„Chyby sa stávajú. Hlavaj to však chytil neskutočne a som za to vďačný. Samozrejme, trochu som si vydýchol,“ hodnotil Kmec, ktorý priznal, že mal aj trému.
„To je podľa mňa dobré. Keď človek nemá žiadnu trému, asi ho ten zápas veľmi nezaujíma. Inak som však bol pokojný.“
Kmec má za sebou prvú sezónu v AHL, kde sa presunul po pôsobení v kanadskej juniorskej súťaži.
„Je to veľký rozdiel, nemá to nič spoločné s juniorským hokejom,“ porovnal hokej v AHL a v juniorke. „Táto sezóna ma posunula úplne inde. Myslím si, že som sa zlepšil vo všetkom – v korčuľovaní, v sile aj v tvrdosti.“
Vo Švajčiarsku si zvyká na široký ľad, čo mu však ako dobrému korčuliarovi až tak neprekáža.
„Keď chcem hrať v NHL, tak by som radšej zvolil menšie klzisko,“ dodal.
Mešára v tretej tretine posadili
Z AHL prišiel priamo k slovenskému mužstvu aj Filip Mešár. V Lavale sa mu až tak nedarilo a v celom play-off vôbec nenastúpil.
Proti Nórom odohral prvý súťažný duel od 19. apríla.
„Bolo to super, predsa len, prvý zápas na majstrovstvách sveta,“ hodnotil svoj debut na šampionáte. „Aj keď by som povedal, že som sa tam ešte trochu hľadal a určite to môže byť lepšie, ale mal som tam aj dobré momenty, na ktorých sa dá stavať.“
Mešár nastupoval vo štvrtej formácii. Odohral 8 minút a 40 sekúnd a v tretej tretine ho tréneri na ľad poslali len na 57 sekúnd.
„Bolo vidieť, že hrá prvý zápas,“ vysvetľoval rozhodnutie tréner Országh. „A boli v tom aj taktické dôvody, nový systém, noví spoluhráči. Na základe toho sme sa tak rozhodli.“
Ešte aby neprišli na prvý zápas
Mešára prišla do Fribourgu podporiť aj rodina a priatelia. Dvanásť ľudí z Popradu cestovalo dlhé hodiny na autách až do Švajčiarska. Popradské dresy s menovkou mladého útočníka boli viditeľné v útrobách BCF arény.
„Ešte aby neprišli na prvý zápas za seniorskú reprezentáciu. Som rád, že tu sú a myslím si, že prídu na ďalšie zápasy,“ hovoril krídelník, ktorý pred stretnutím vnímal miernu nervozitu.
„Možno som ju cítil aj preto, že to bol môj prvý zápas po približne troch týždňoch. Snažil som sa hrať jednoducho a verím, že to bude už len lepšie a lepšie,“ dodal.
Pre Mešára je turnaj šancou napraviť si chuť po nie veľmi vydarenej sezóne a zaujať smerom do budúcna.
Musia si na seba zvyknúť
Rodák z Popradu vo štvrtom útoku nastupoval spolu s ďalším „východniarom“ Servácom Petrovským.
Práve táto dvojička bola s deviatimi bodmi najproduktívnejšia v slovenskom mužstve na MS U20 pred dvoma rokmi.
„Ešte si na seba musíme trochu zvyknúť, ale myslím si, že sme neodohrali zlý zápas,“ hovoril o spolupráci Petrovský.
„Bol to odbojovaný zápas. Myslím si, že tam bolo dosť chybičiek, ktoré musíme do ďalšieho stretnutia odstrániť, ale tri body sú tri body a víťazstvo berieme.“
Debutant Petrovský sa veľkého fóra nezľakol. Povedal, že vnímal klasickú nervozitu, ako pred bežným zápasom.
Debutovali synovia slávnych otcov
Duel proti Nórsku bol prvým na šampionáte aj pre dvoch najmladších hráčov v kádri – obrancov Luku Radivojeviča a Maxima Štrbáka.
„Musím povedať, že fanúšikov tu bolo naozaj veľmi veľa, to vždy pomôže. Sú neskutoční. Pomohli aj spoluhráči, všetci sme sa navzájom povzbudzovali, takže to bolo výborné,“ hovoril Štrbák, ktorý na ľade strávil viac ako 17 a pol minúty.
Maxim je synom bývalého reprezentačného obrancu Martina Štrbáka. Ten však 21-ročnému synovi zatiaľ rady nedáva.
„Myslím si, že viem, čo mám na ľade robiť. Moja rola sa tu veľmi nelíši od tej, ktorú mám v klube, takže som na to zvyknutý a snažil som sa hrať svoju hru,“ hovoril Štrbák mladší.
Synom známeho hokejistu je aj Luka Radivojevič. Jeho otec Branko je vo Fribourgu expertom pre JOJ Šport a svojho syna tak mohol vidieť naživo.
19-ročný Luka pri debute strávil na ľade deväť a pol minúty. Priestor dostával počas presilových hier, kde nastupoval v prvej formácii.
Slováci odohrajú svoj druhý zápas v nedeľu od 12:20 proti Taliansku.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body