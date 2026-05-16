VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Nórsko po výsledku 2:1.
Skóre stretnutia otvoril hneď z prvej strely slovenského tímu Kristián Pospíšil, ktorý pohotovo zakončil pod hornú žŕdku nórskej bránky.
Nóri mohli vyrovnať po akcii Berglanda, no jeho pokus skončil len na bránkovej konštrukcii Hlavajovej bránky.
Severania sa dočkali až 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny, kedy sa po vyhranom vhadzovaní presadil strelou cez dopravu Johannes Koblar.
Rozhodujúci gól Slovenska padol v tretej tretine z hokejky Mareka Hrivíka, ktorý zužitkoval presnú prihrávku Adama Lišku.
V samotnom závere síce Slováci dopravili puk do siete súpera ešte raz, no rozhodcovia po konzultácii gól neuznali pre predchádzajúci ofsajd.
Slovenský tím si však v napínavom závere tesný náskok ustrážil a pripísal si prvé tri body do tabuľky.
