VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Slovensko na MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži
    Samuel Hlavaj ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Hrdina Hlavaj na obrancov po chybách nekričal: Nechávam za mňa rozprávať zákroky
    Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Slováci znervózneli a strácali puky. Hlavaj nám dal šancu a my sme ju zobrali, vraví Országh
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Nórsku na MS v hokeji 2026.
    Hlavaj privádzal súpera do zúfalstva. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nórsku
    Markus Vikingstad a Martin Chromiak počas zápasu Slov
    Slováci majú po tesnej výhre prvé body. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Nórsko
    Kristian Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    Tobias Normann (Nórsko), Martin Pospíšil (Slovensko) a Stian Solberg (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Sportnet|16. máj 2026 o 14:57
    Video, zostrih a góly zo zápasu Slovensko - Nórsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Nórsko po výsledku 2:1.

    Skóre stretnutia otvoril hneď z prvej strely slovenského tímu Kristián Pospíšil, ktorý pohotovo zakončil pod hornú žŕdku nórskej bránky.

    Nóri mohli vyrovnať po akcii Berglanda, no jeho pokus skončil len na bránkovej konštrukcii Hlavajovej bránky.

    Severania sa dočkali až 12 sekúnd pred koncom druhej tretiny, kedy sa po vyhranom vhadzovaní presadil strelou cez dopravu Johannes Koblar.

    Rozhodujúci gól Slovenska padol v tretej tretine z hokejky Mareka Hrivíka, ktorý zužitkoval presnú prihrávku Adama Lišku.

    Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh, asistent trénera Ján Pardavý a lekár tímu Pavol Lauko počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti, zľava brankár Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti pred brankárom Samuelom Hlavajom pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Martin Chromiak a Markus Vikingstad počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Kristian Pospíšil strieľa gól počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Adam Líška a Kristian Ostby počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Na snímke zľava hráč Adam Liška (Slovensko), brankár Tobias Normann (Nórsko) a Christian Kasastul (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj a Kristán Pospíšil (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava Max Krogdahl (Nórsko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a hráč Maxim Štrbák (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Stian Solberg (Nórsko) a Sebastián Čederle (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko), Christian Kasastul (Nórsko) a Adam Liška (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Slovenska Kristián Pospíšil (22) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Oliver Okuliar, Maxim Štrbák, Samuel Kňažko a Martin Pospíšil počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke uprostred hráč Kristián Pospíšil (Slovensko) a brankár Tobias Normann (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Adam Liška (Slovensko) a Kristian Ostby (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan sleduje v hľadisku zápas základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hlavný tréner slovenskej holejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Eskild Bakke Olsen (Nórsko) a Sebastián Čederle (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko), Martin Pospíšil (Slovensko) a Stian Solberg (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Vľavo Tinus Luc Koblar oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Vľavo Tinus Luc Koblar oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška a Martin Faško-Rudáš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Kristián Pospíšil oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti, zľava Jakub Minárik, Filip Mešár, František Gajdoš, Martin Chromiak a Maxim Štrbák sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti si podávajú ruky s nórskymi hokejistami po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke tretí zľava kapitán Marek Hrivík (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vľavo Luka Radivojevič, druhý vpravo Adam Liška a vpravo Oliver Okuliar zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke vpravo kapitán Marek Hrivík (Slovensko) strieľa gól na 2:1 brankárovi Tobiasovi Normannovi (Nórsko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Markus Vikingstad (Nórsko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko) a Patrik Koch (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.

    V samotnom závere síce Slováci dopravili puk do siete súpera ešte raz, no rozhodcovia po konzultácii gól neuznali pre predchádzajúci ofsajd.

    Slovenský tím si však v napínavom závere tesný náskok ustrážil a pripísal si prvé tri body do tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Prihral bratovi a vedel, že padne gól. Mama Pospíšilovcov si pred televízorom možno aj poplakala
    Martin Turčin|dnes 16:30
