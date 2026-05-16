    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina A
    Swiss Life Arena
    20:20
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Sledujte na Joj Plus
    Joj Plus
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Švajčiarsko - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

    Švajčiarsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Švajčiarsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes (Autor: Sportnet)
    Sportnet|16. máj 2026 o 17:20
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny A na MS v hokeji 2026: Švajčiarsko - Lotyšsko.

    Švajčiarsko a Lotyšsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
    16.05.2026 o 20:20
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Lotyšsko
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového zápasu z MS v hokeji medzi domácim Švajčiarskom a Lotyšskom.

    Nominácia Švajčiarska na MS v hokeji 2026

    Brankári: Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)

    Obrancovia: Tim Berni, Giancarlo Chanton (obaja Servette Ženeva), Dominik Egli (Frölunda HC/Švéd.), Lukas Frick, Sven Jung (obaja HC Davos), Fabian Heldner (Lausanne HC), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Dean Kukan, Christian Marti (obaja ZSC Lions), Simon Seiler (HC Fribourg-Gottéron), J.J. Moser (Tampa Bay Lightning/NHL)

    Útočníci: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (všetci ZSC Lions), Christoph Bertschy, Attilio Biasca (obaja HC Fribourg-Gottéron), Yannick Frehner, Simon Knak (obaja HC Davos), Nico Hischier, Timo Meier (obaja New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger, Damien Riat, Théo Rochette (všetci Lausanne HC), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Pius Suter (St. Louis Blues/NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano).

    Nominácia Lotyšska na MS v hokeji 2026

    Brankári: Kristers Gudlevskis (Pinguins Bremerhaven/Nem.), Gustavs Grigals (SaiPa/Fín.), Mareks Mitens (HC MONACOBET Banská Bystrica/SR), Janis Fecers (Herning/Dán.)

    Obrancovia: Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Ralfs Freibergs (HC Vítkovice Ridera/ČR), Kristaps Zile (Bílí Tygři Liberec/ČR), Roberts Mamčics (HC Energie Karlove Vary/ČR), Arvils Bergmanis (Troja-Ljungby/Švéd.), Markuss Komuls (HC Verva Litvínov/ČR), Kristofers Bindulis (HK Dukla Michalovce/SR), Miks Tumanovs (Jokerit Helsinki/Fín.), Arturs Andžans (HPK Hämeenlinna/Fín.), Alberts Šmits (Red Bull Mníchov/Nem.)

    Útočníci: Oskars Batna (Pelicans Lehti/Fín.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha/ČR), Rudolfs Balcers (ZSC Lions/Švaj.), Renars Krastenbergs (HC Olomouc/ČR), Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds/Švaj.), Haralds Egle (HC Energie Karlove Vary/ČR), Deniss Smirnovs (HC Kloten/Švaj.), Filips Buncis (Rungsted/Dán.), Gļebs Prohorenkovs (Niagara/NCAA), Klavs Veinbergs (Colorado/NCAA), Kristaps Skrastinš (New Hampshire/NCAA), Patriks Zabusovs (Zemgale), Oskars Lapinskis (SCL Tigers/Švaj.), Sandis Vilmanis (Charlotte Checkers/AHL, Florida/Panthers/NHL), Olivers Murnieks (Saint John Sea Dogs/QMJHL)

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    8
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Kanada suverénne potvrdila rolu favorita. Žiaril dvojgólový kapitán Celebrini
    dnes 18:50
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Kanada suverénne potvrdila rolu favorita. Žiaril dvojgólový kapitán Celebrini
    dnes 18:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: Švajčiarsko - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE