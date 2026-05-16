ONLINE: Švajčiarsko - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE

Švajčiarsko a Lotyšsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny A hostí Swiss Life Arena v Zürichu.
Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)
Majstrovstvá sveta Skupina A 2025/2026
16.05.2026 o 20:20
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lotyšsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15. Prajem pekný večer pri sledovaní hokejového zápasu z MS v hokeji medzi domácim Švajčiarskom a Lotyšskom.
Nominácia Švajčiarska na MS v hokeji 2026
Brankári: Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)
Obrancovia: Tim Berni, Giancarlo Chanton (obaja Servette Ženeva), Dominik Egli (Frölunda HC/Švéd.), Lukas Frick, Sven Jung (obaja HC Davos), Fabian Heldner (Lausanne HC), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Dean Kukan, Christian Marti (obaja ZSC Lions), Simon Seiler (HC Fribourg-Gottéron), J.J. Moser (Tampa Bay Lightning/NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (všetci ZSC Lions), Christoph Bertschy, Attilio Biasca (obaja HC Fribourg-Gottéron), Yannick Frehner, Simon Knak (obaja HC Davos), Nico Hischier, Timo Meier (obaja New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger, Damien Riat, Théo Rochette (všetci Lausanne HC), Tyler Moy (SC Rapperswil-Jona Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Pius Suter (St. Louis Blues/NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano).
Nominácia Lotyšska na MS v hokeji 2026
Brankári: Kristers Gudlevskis (Pinguins Bremerhaven/Nem.), Gustavs Grigals (SaiPa/Fín.), Mareks Mitens (HC MONACOBET Banská Bystrica/SR), Janis Fecers (Herning/Dán.)
Obrancovia: Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Ralfs Freibergs (HC Vítkovice Ridera/ČR), Kristaps Zile (Bílí Tygři Liberec/ČR), Roberts Mamčics (HC Energie Karlove Vary/ČR), Arvils Bergmanis (Troja-Ljungby/Švéd.), Markuss Komuls (HC Verva Litvínov/ČR), Kristofers Bindulis (HK Dukla Michalovce/SR), Miks Tumanovs (Jokerit Helsinki/Fín.), Arturs Andžans (HPK Hämeenlinna/Fín.), Alberts Šmits (Red Bull Mníchov/Nem.)
Útočníci: Oskars Batna (Pelicans Lehti/Fín.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha/ČR), Rudolfs Balcers (ZSC Lions/Švaj.), Renars Krastenbergs (HC Olomouc/ČR), Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds/Švaj.), Haralds Egle (HC Energie Karlove Vary/ČR), Deniss Smirnovs (HC Kloten/Švaj.), Filips Buncis (Rungsted/Dán.), Gļebs Prohorenkovs (Niagara/NCAA), Klavs Veinbergs (Colorado/NCAA), Kristaps Skrastinš (New Hampshire/NCAA), Patriks Zabusovs (Zemgale), Oskars Lapinskis (SCL Tigers/Švaj.), Sandis Vilmanis (Charlotte Checkers/AHL, Florida/Panthers/NHL), Olivers Murnieks (Saint John Sea Dogs/QMJHL)
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body