    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži
    Samuel Hlavaj ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Hrdina Hlavaj na obrancov po chybách nekričal: Nechávam za mňa rozprávať zákroky
    Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Slováci znervózneli a strácali puky. Hlavaj nám dal šancu a my sme ju zobrali, vraví Országh
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Nórsku na MS v hokeji 2026.
    Hlavaj privádzal súpera do zúfalstva. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nórsku
    Markus Vikingstad a Martin Chromiak počas zápasu Slov
    Slováci majú po tesnej výhre prvé body. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Nórsko
    Kristian Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    PrehľadOnline prenosZostavySumárVideoFotogaléria

    Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži

    Kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Fotogaléria (54)
    Kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko. (Autor: TASR)
    Nikola Černáková|16. máj 2026 o 16:20
    ShareTweet0

    Najlepší hráč zápasu bol slovenský brankár.

    Slovenskí hokejisti vstúpili do majstrovstiev sveta 2026 víťazstvom, ktoré sa nerodilo ľahko. V úvodnom zápase skupiny B vo Fribourgu zdolali Nórsko 2:1 a urobili dôležitý krok smerom k štvrťfinále.

    Ak mal úvodný zápas Slovenska na majstrovstvách sveta jedného hlavného hrdinu, bol ním Samuel Hlavaj. Slovenský brankár zneškodnil sériu veľkých nórskych šancí a privádzal súpera k zúfalstvu. 

    „To je naozajstný slovenský diabol,“ vyhlásil v priamom prenose ČT Sport český expert Milan Antoš po jednom z jeho výnimočných zákrokov.

    Práve Hlavaj podržal omladený tím v najťažších momentoch a dal spoluhráčom šancu získať tri body.

    Veľké očakávania od lídrov

    Slovenský tím prišiel na šampionát výrazne oslabený. Róbert Záruba ešte pred úvodným buly pripomenul, že realizačný tím evidoval až tridsať ospravedlneniek.

    „To sú naozajstné problémy. Viac než jeden celý tím,“ poznamenal český komentátor.

    Aj preto sa veľká pozornosť sústredila na prvý útok v zložení Martin Pospíšil, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar. Podľa Antoša mohla byť práve táto formácia ofenzívnym motorom slovenského mužstva.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov
    dnes 16:57
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov
    dnes 16:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži