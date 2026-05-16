Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži

Slovenskí hokejisti vstúpili do majstrovstiev sveta 2026 víťazstvom, ktoré sa nerodilo ľahko. V úvodnom zápase skupiny B vo Fribourgu zdolali Nórsko 2:1 a urobili dôležitý krok smerom k štvrťfinále.
Ak mal úvodný zápas Slovenska na majstrovstvách sveta jedného hlavného hrdinu, bol ním Samuel Hlavaj. Slovenský brankár zneškodnil sériu veľkých nórskych šancí a privádzal súpera k zúfalstvu.
„To je naozajstný slovenský diabol,“ vyhlásil v priamom prenose ČT Sport český expert Milan Antoš po jednom z jeho výnimočných zákrokov.
Práve Hlavaj podržal omladený tím v najťažších momentoch a dal spoluhráčom šancu získať tri body.
Veľké očakávania od lídrov
Slovenský tím prišiel na šampionát výrazne oslabený. Róbert Záruba ešte pred úvodným buly pripomenul, že realizačný tím evidoval až tridsať ospravedlneniek.
„To sú naozajstné problémy. Viac než jeden celý tím,“ poznamenal český komentátor.
Aj preto sa veľká pozornosť sústredila na prvý útok v zložení Martin Pospíšil, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar. Podľa Antoša mohla byť práve táto formácia ofenzívnym motorom slovenského mužstva.
„Táto formácia má možnosti odohrať tento turnaj naozaj skvelo. Všetci vedia dávať góly a prísť s myšlienkou, ako prekvapiť súpera,“ povedal Antoš.
Záruba však zároveň upozornil, že góly sú pre Slovákov dlhodobejším problémom. „Mali s nimi problém aj v príprave.“
Ako Hlavaj otočil
Prvý rozhodujúci moment zápasu prišiel v ôsmej minúte. Nóri sa dostali do prečíslenia dvoch na jedného a slovenský brankár vytiahol zákrok, ktorý sa napokon ukázal ako kľúčový.
O niekoľko sekúnd neskôr sa hra presunula na opačnú stranu a platilo známe nedáš – dostaneš.
Martin Pospíšil vysunul do samostatného úniku svojho brata Kristiána, ktorý si puk šikovne potiahol na forhend a zdvihol ho nad betón nórskeho brankára Tobiasa Normanna.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
„Teraz sa ukázalo, aký dôležitý je Samuel Hlavaj. Podržal tutovku Nórov a hra sa otočila. Pospíšil využil zaváhanie obrany, zamiešal si puk a zdvihol ho cez forhend. To bolo kúzlo jeho zakončenia. Brankár nemal šancu,“ zdôraznil Antoš.
Aj samotný Martin Pospíšil po zápase opísal situáciu veľmi jednoducho. „Videl som brata, keď som dostal nahrávku. Videl som, že niekde v diaľke zbieha. Som rád, že tú šancu využil.“
Kristián Pospíšil po góle okamžite zamieril k vlastnému brankárovi a symbolicky mu poďakoval za zákrok, bez ktorého by sa Slovensko do vedenia vôbec nedostalo.
Slováci boli aktívnejší, častejšie sa držali v útočnom pásme a po štvorminútovej presilovke získali ešte väčšiu istotu na hokejkách. Hoci Nóri napokon vyhrali prvú tretinu na strely, ofenzívne pôsobili neisto.
Antoš ich výkon vystihol originálnym prirovnaním. „Nóri sú po tejto tretine rozhádzaní ako keď vám v kuchyni praskne ryža a všade sú zrnká.“
Slovenský diabol
Druhá tretina patrila najmä Hlavajovi. Nóri si vytvorili sériu šancí, niekoľkokrát sa dostali do prečíslenia a tlačili sa za vyrovnaním. Slovenský brankár však predvádzal jeden zákrok za druhým.
„Hlavaj je všade, kde treba niečo zachrániť,“ žasol Záruba.
„To je naozajstný slovenský diabol,“ doplnil ho Antoš.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
Hlavaj dlho držal Slovensko nad vodou, no tesne pred druhou sirénou napokon kapituloval. Koblar vystrelil spoza hráčov nenápadne po ľade a puk prešiel až za Hlavajov chrbát. Slovenský brankár mal zakrytý výhľad a na strelu, ktorú vôbec nevidel, nestihol zareagovať.
„Koľko skvelých momentov mal Hlavaj a nakoniec ho prekvapí schovaná strela,“ poznamenal v komentári Záruba.
Svoje zaváhanie priznal po zápase aj Martin Pospíšil, ktorý krátko pred gólom prehral dôležité buly. „Rozhodca ma vyhodil z buly a trocha ma to rozladilo. Bola to moja chyba. Musím sa poučiť a udržať nervy.“
Hrivík ako Crosby
Do tretej tretiny vstúpili Slováci s upravenými formáciami. Martin Faško-Rudáš sa posunul do prvého útoku a Okuliar sa presunul nižšie v zostave. Tréner Vladimír Országh tým reagoval na výkon elitnej formácie, od ktorej si sľuboval väčší ofenzívny prínos.
„Od prvej formácie sme čakali niečo viac, že bude rozdielová. To sa prejavilo v prvých striedaniach. Po nepodarenej druhej tretine skúsili tréneri inú variantu,“ poznamenal Záruba.
Rozhodujúci moment prišiel v 49. minúte.
VIDEO: Marek Hrivík a jeho gól na 2:1
Mislav Rosandič založil protiútok, Adam Liška poslal efektnú prihrávku vzduchom a kapitán Marek Hrivík presne zakončil.
„Technicky perfektne postrážená koncovka,“ uviedol Záruba.
„Krásna prihrávka vzduchom od Lišku. A Hrivík strieľa z pokľaku, s kolenom na ľade ako Sidney Crosby. Parádne to trafil,“ hodnotil expert Ján Procházka v štúdiu ČT Sport.
Toto už nikdy nerob
V závere tretej tretiny Nóri zvýšili tlak a usadili sa v útočnom pásme. Až v poslednej minúte odvolali brankára a vrhli všetky sily do útoku.
Po veľkej chybe Viliama Kmeca, ktorý úplne zbytočne prišiel o puk priamo pred vlastnou bránkou, sa jeden z Nórov ocitol sám pred Hlavajom.
Slovenský brankár však aj v tejto kritickej chvíli zachoval pokoj a ďalším výborným zákrokom udržal Slovensko v jednogólovom vedení.
„Hrali ste vyrovnaný zápas a potom vám hráč urobí toto?“ nechápal Antoš. Záruba si všimol aj reakciu slovenského brankára. „Hlavaj sa potom škaredo otočil na Kmeca a niečo mu veľmi dôrazne povedal. Niečo v štýle – toto už nikdy nerob.“
Po záverečnej siréne bolo zrejmé, že Slovensko nezískalo len tri body, ale aj dôležitý pokoj pred ďalším priebehom turnaja. „Nesmierne dôležité víťazstvo do predsiene play-off. Pre Slovákov je dôležité oddeliť sa od tímov, ktoré bojujú o záchranu,“ zhodnotil Záruba.
„Pokiaľ by sme mali hľadať hrdinu zápasu, je to brankár. Dnes odchytal vynikajúci zápas,“ povedal Antoš.
Hlavaj po stretnutí pripomenul, že mladý slovenský tím sa ešte len učí zvládať podobné situácie. „Nebudeme si klamať, nemáme veľa skúseností zo šampionátov a každý zápas nám pomôže.“
Slováci nastúpia už v nedeľu 17. mája o 12.20 proti Taliansku.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body