Hlavaj privádzal súpera do zúfalstva. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nórsku

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Nórsko po výsledku 2:1.
Zverenci Vladimíra Országha rozhodli o svojom triumfe v záverečnej tretine, keď víťazný gól strelil kapitán Marek Hrivík.
Skvelý výkon podal brankár Samuel Hlavaj, ktorý inkasoval iba raz a kryl 22 striel súpera.
MS v hokeji 2026 - program 16. máj
16.05. 12:20
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
16.05. 12:20
Slovensko
2 - 1
Nórsko
Fribourg BCF Arena
| Skupina A
Veľká Británia
2 - 5
Rakúsko
Swiss Life Arena
16.05. 16:20
| Skupina B
Taliansko
0 - 0
Kanada
Fribourg BCF Arena
16.05. 16:20
| Skupina A
Maďarsko
0 - 0
Fínsko
Swiss Life Arena
16.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko
vs.
Česko
Fribourg BCF Arena
16.05. 20:20
| Skupina A
Švajčiarsko
vs.
Lotyšsko
Swiss Life Arena
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body