ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 10. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas 10. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - FC Spartak Trnava dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
16.05.2026 o 17:00
10. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Zaujímavý súboj ponúkne záverečné kolo skupiny o titul. Kým hosťujúci Trnavčania si v predposlednom kole euforickým víťazstvom nad Žilinou zabezpečili umiestnenie v najlepšej trojke súťaže, Dunajskostredčania stále nemajú nič isté. Môžu skončiť na pozícii vicemajstra, no pokojne aj na štvrtej priečke. Okrem prestíže v boji o druhé miesto ide pre DAC o mimoriadne dôležitý rozdiel – ak sa umiestni mimo najlepšej trojice a preskočí ho víťaz pohára zo Žiliny, čo je stále matematicky možné, nedostanú sa zverenci trénera Branislava Fodreka do predkola Konferenčnej ligy UEFA priamo – postup si budú musieť vybojovať v baráži. Dalo by sa tak povedať, že motivácia domácich bude o niečo vyššia. Na druhej strane, vzájomné konfrontácie medzi týmito dvoma súpermi bývajú už tradične vybičované a ostré.
Vitajte pri textovom online komentári futbalového zápasu 10. kola nadstavbovej časti – skupiny o titul – slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia FK DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava. Zápas sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body