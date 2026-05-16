Slováci majú po tesnej výhre prvé body. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Nórsko

Hokejisti Slovenska majú za sebou úvodný zápas na MS v hokeji 2026. V ňom si poradili s výberom Nórska po výsledku 2:1.
Do tabuľky si tak pripísali prvé tri body, ktoré ich radia na tretie miesto za Česko a Kanadu, ktoré takisto zvládli svoje prvé zápasy.
Slovensko môže bodovať aj v druhom zápase, ktorý odohrá v nedeľu o 12.20 h proti outsiderom z Talianska.
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body