    16.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    12:20
    Országh spojil bratov do jedného útoku. Zostavy zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Martin Pospíšil. (Autor: TASR)
    Sportnet|16. máj 2026 o 11:22
    Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj prvý zápas na MS vo Švajčiarsku v bránke so Samuelom Hlavajom.

    V stretnutí proti Nórsku, ktoré sa začne v sobotu od 12.20 h, bude v pozícii dvojky Adam Gajan.

    Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Oliver Okuliar. Za ich chrbtom bude dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.

    Duel Slovensko - Nórsko štartuje o 12.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.

    Zostavy zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Slovensko: Hlavaj - Rosandič, Gajdoš, Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Okuliar - Líška, Hrivík, Faško-Rudáš - Sýkora, Čederle, Chromiak - Petrovský, Kollár, Mešár - Minárik

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

