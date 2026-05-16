Országh spojil bratov do jedného útoku. Zostavy zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj prvý zápas na MS vo Švajčiarsku v bránke so Samuelom Hlavajom.
V stretnutí proti Nórsku, ktoré sa začne v sobotu od 12.20 h, bude v pozícii dvojky Adam Gajan.
Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Oliver Okuliar. Za ich chrbtom bude dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.
Duel Slovensko - Nórsko štartuje o 12.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
Slovensko: Hlavaj - Rosandič, Gajdoš, Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Okuliar - Líška, Hrivík, Faško-Rudáš - Sýkora, Čederle, Chromiak - Petrovský, Kollár, Mešár - Minárik