    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži
    Hrdina Hlavaj na obrancov po chybách nekričal: Nechávam za mňa rozprávať zákroky
    Slováci znervózneli a strácali puky. Hlavaj nám dal šancu a my sme ju zobrali, vraví Országh
    Hlavaj privádzal súpera do zúfalstva. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nórsku
    Slováci majú po tesnej výhre prvé body. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Nórsko
    Kristian Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    Trápenie so šťastným koncom. Slovenskí hokejisti vstúpili do MS víťazne

    Samuel Hlavaj a Kristán Pospíšil (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Samuel Hlavaj a Kristán Pospíšil (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 14:33
    Slovensko dnes zdolalo Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Slovensko - Nórsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

    Góly: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko), 49. Hrivík (Liška, Rosandič) - 40. Koblar (Bakke Olsen)

    Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švaj.) - Hautamäki, Niitylä (obaja Fín.)

    Vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 4711

    Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik

    Nórsko: Normann - Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen - Ronnild, Vikingstad, E. Salsten - Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim - Martinsen, Koblar, Pettersen - Berglund, Ostrem Salsten, Steen

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Nórsko po výsledku 2:1.

    V sobotnom dueli B-skupiny vo Fribourgu ich góly strelili Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík, ktorý v 49. minúte rozhodol o troch bodoch pre Slovákov.

    Oba tímy odohrajú svoj druhý zápas v skupine v nedeľu 17. mája. Slováci nastúpia o 12.20 h proti Taliansku, Nórov čaká o 20.20 duel so Slovinskom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Slováci vstúpili do zápasu aktívne, často hrali s pukom a viackrát sa usadili v útočnom pásme.

    Ich úvodným pokusom o streľbu však chýbala presnosť alebo ich zblokovali Nóri. Od 6. minúty sa Slováci museli brániť po tom, čo hrali v šestici a aj zásluhou obetavej hry a viacerým zákrokom Hlavaja situáciu zvládli.

    V 8. minúte sa Ronnild dostal do veľkej šance po prečíslení dvoch na jedného, Hlavaj podržal svoj tím a následne platilo známe nedáš - dostaneš.

    Martin Pospíšil vysunul svojho brata Kristiána, ktorý po prieniku za obranu otvoril skóre - 1:0.

    Martin Chromiak a Markus Vikingstad počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Kristian Pospíšil strieľa gól počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Adam Líška a Kristian Ostby počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Na snímke zľava hráč Adam Liška (Slovensko), brankár Tobias Normann (Nórsko) a Christian Kasastul (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Na snímke slovenskí hokejisti si podávajú ruky s nórskymi hokejistami po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke tretí zľava kapitán Marek Hrivík (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vľavo Luka Radivojevič, druhý vpravo Adam Liška a vpravo Oliver Okuliar zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke vpravo kapitán Marek Hrivík (Slovensko) strieľa gól na 2:1 brankárovi Tobiasovi Normannovi (Nórsko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Markus Vikingstad (Nórsko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko) a Patrik Koch (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.

    V 11. minúte sa Slováci dostali k štvorminútovej presilovke po vysokej hokejke Solberga, no neprekvapili defenzívu Nórov.

    Tí v závere prvej časti nepotrestali vylúčenie Kristiána Pospíšila.

    II. tretina:

    V úvode druhej časti sa Slovákom darilo držať hru mimo vlastného obranného pásma a viackrát ohrozili brankára Normanna.

    Druhý gól však nepridali a postupne prevzal iniciatívu súper. V 31. minúte sa Hlavaj stihol presunúť k strele Salstena, krátko na to ho zblízka neprekonal ani Berglund, no Nóri sa v závere druhej časti predsa len dočkali.

    Martinsen clonil Hlavajovi vo výhľade a nestihol zareagovať na pokus po ľade v podaní Koblara, ktorý 12 sekúnd pred druhou sirénou vyrovnal - 1:1.

    III. tretina:

    Tréner slovenského tímu upravil do tretej tretiny formácie, svoje pozície si vymenili Liška s Okuliarom.

    Aj v nej sa pokračovalo v rýchlom tempe, no tímy si dávali väčší pozor na chyby. V 48. minúte Rosandič založil slovenský protiútok, v ktorom kapitán Hrivík zužitkoval prihrávku Lišku - 2:1.

    O päť minút neskôr sa do veľkej šance dostal Faško-Rudáš, ale Normann zmaril jeho pokus rýchlou lapačkou.

    V 57. minúte nevyrovnal strelou spomedzi kruhov Vikingstad a nevyšlo to ani Koblarovi, ktorý nepotrestal chybu Kmeca. Skóre sa nezmenilo ani počas hry Nórov bez brankára.

    Hlasy po zápase

    Vladimír Országh, tréner SR: „Víťazstvo sa nerodilo ľahko, ale také chutí najlepšie. Podržal nás brankár Hlavaj, obzvlášť v úplnom závere pri veľkej šanci Nórov. Také veci sa stávajú, občas niekto v tíme urobí chybu a iný ju dokáže napraviť.“

    Samuel Hlavaj, brankár SR: „Ťažký prvý zápas, trápili sme sa. Tri body sme získali a už sa nikto nebude pýtať ako. Chalani si robili svoju robotu, ja svoju. Tak to má byť. Každé jedno víťazstvo nám dodá sebavedomie a získame skúsenosti.“

    Marek Hrivík, kapitán SR a autor víťazného gólu: „Bolo to kostrbaté. Nie sme spokojní s naším herným prejavom. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Bolo to nepekné, ale máme body a ideme ďalej. Prvé tri-štyri zápasy budú kľúčové, vedeli sme to už pred turnajom. Musíme hrať trochu vyspelejšie, nehľadať prihrávky, keď tam nie sú a hrať jednoducho.“

    Adam Sýkora, útočník SR: „Každý tím na turnaji má kvalitu. Vydreté víťazstvo, no dobrý odrazový mostík pre zvyšok turnaja. Každý v tíme tam nechal všetko, a preto sme vyhrali.“

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 4
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    0 - 2
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    MS v hokeji 2026

