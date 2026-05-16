Trápenie so šťastným koncom. Slovenskí hokejisti vstúpili do MS víťazne

MS v hokeji 2026 - skupina B
Slovensko - Nórsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko), 49. Hrivík (Liška, Rosandič) - 40. Koblar (Bakke Olsen)
Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švaj.) - Hautamäki, Niitylä (obaja Fín.)
Vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 4711
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik
Nórsko: Normann - Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen - Ronnild, Vikingstad, E. Salsten - Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim - Martinsen, Koblar, Pettersen - Berglund, Ostrem Salsten, Steen
Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Nórsko po výsledku 2:1.
V sobotnom dueli B-skupiny vo Fribourgu ich góly strelili Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík, ktorý v 49. minúte rozhodol o troch bodoch pre Slovákov.
Oba tímy odohrajú svoj druhý zápas v skupine v nedeľu 17. mája. Slováci nastúpia o 12.20 h proti Taliansku, Nórov čaká o 20.20 duel so Slovinskom.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Slováci vstúpili do zápasu aktívne, často hrali s pukom a viackrát sa usadili v útočnom pásme.
Ich úvodným pokusom o streľbu však chýbala presnosť alebo ich zblokovali Nóri. Od 6. minúty sa Slováci museli brániť po tom, čo hrali v šestici a aj zásluhou obetavej hry a viacerým zákrokom Hlavaja situáciu zvládli.
V 8. minúte sa Ronnild dostal do veľkej šance po prečíslení dvoch na jedného, Hlavaj podržal svoj tím a následne platilo známe nedáš - dostaneš.
Martin Pospíšil vysunul svojho brata Kristiána, ktorý po prieniku za obranu otvoril skóre - 1:0.
V 11. minúte sa Slováci dostali k štvorminútovej presilovke po vysokej hokejke Solberga, no neprekvapili defenzívu Nórov.
Tí v závere prvej časti nepotrestali vylúčenie Kristiána Pospíšila.
II. tretina:
V úvode druhej časti sa Slovákom darilo držať hru mimo vlastného obranného pásma a viackrát ohrozili brankára Normanna.
Druhý gól však nepridali a postupne prevzal iniciatívu súper. V 31. minúte sa Hlavaj stihol presunúť k strele Salstena, krátko na to ho zblízka neprekonal ani Berglund, no Nóri sa v závere druhej časti predsa len dočkali.
Martinsen clonil Hlavajovi vo výhľade a nestihol zareagovať na pokus po ľade v podaní Koblara, ktorý 12 sekúnd pred druhou sirénou vyrovnal - 1:1.
III. tretina:
Tréner slovenského tímu upravil do tretej tretiny formácie, svoje pozície si vymenili Liška s Okuliarom.
Aj v nej sa pokračovalo v rýchlom tempe, no tímy si dávali väčší pozor na chyby. V 48. minúte Rosandič založil slovenský protiútok, v ktorom kapitán Hrivík zužitkoval prihrávku Lišku - 2:1.
O päť minút neskôr sa do veľkej šance dostal Faško-Rudáš, ale Normann zmaril jeho pokus rýchlou lapačkou.
V 57. minúte nevyrovnal strelou spomedzi kruhov Vikingstad a nevyšlo to ani Koblarovi, ktorý nepotrestal chybu Kmeca. Skóre sa nezmenilo ani počas hry Nórov bez brankára.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Víťazstvo sa nerodilo ľahko, ale také chutí najlepšie. Podržal nás brankár Hlavaj, obzvlášť v úplnom závere pri veľkej šanci Nórov. Také veci sa stávajú, občas niekto v tíme urobí chybu a iný ju dokáže napraviť.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Ťažký prvý zápas, trápili sme sa. Tri body sme získali a už sa nikto nebude pýtať ako. Chalani si robili svoju robotu, ja svoju. Tak to má byť. Každé jedno víťazstvo nám dodá sebavedomie a získame skúsenosti.“
Marek Hrivík, kapitán SR a autor víťazného gólu: „Bolo to kostrbaté. Nie sme spokojní s naším herným prejavom. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Bolo to nepekné, ale máme body a ideme ďalej. Prvé tri-štyri zápasy budú kľúčové, vedeli sme to už pred turnajom. Musíme hrať trochu vyspelejšie, nehľadať prihrávky, keď tam nie sú a hrať jednoducho.“
Adam Sýkora, útočník SR: „Každý tím na turnaji má kvalitu. Vydreté víťazstvo, no dobrý odrazový mostík pre zvyšok turnaja. Každý v tíme tam nechal všetko, a preto sme vyhrali.“
