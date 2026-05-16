Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov

Slovenskí hokejisti vstúpili MS v hokeji 2026 víťazstvom 2:1 nad Nórskom. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.
Proti Nórom odohrali Slováci veľmi náročný prvý zápas, vyrovnaný a získali veľmi dôležité tri body.
Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Škoda, že za stavu 1:0 sa nám nepodarilo z presilovky pridať druhý gól, to by nám veľmi pomohlo.
Nóri stále držali kontakt, podarilo sa im vyrovnať a vtedy sa ukázalo, akí dôležití si pre náš tím skúsenejší hráči ako bratia Pospíšilovci a Marek Hrivík.
Je vidieť, že Martin a Kristián Pospíšil si spolu rozumejú a sú to takí slovenskí Tkachukovci. Vedia byť produktívni, vedia dávať góly a takisto, keď je treba, vedia aj pritvrdiť. Dokážu sa dostať súperom pod kožu a takýchto hráčov potrebuješ a chceš mať v tíme.
Vyzdvihol by som aj Mareka Hrivíka, dostal ťažkú prihrávku a strieľal zo vzduchu, no trafil vynikajúco a rozhodol o víťazstve.
Ďalším dôležitým faktorom bol výkon brankára Samuela Hlavaja. Keď chceš byť úspešný na takomto turnaji, potrebuješ mať kvalitného brankára, ktorý chytí to, čo má, a vždy je dobré, keď chytí aj niečo navyše.
Samo chytil tak štyri až šesť čistých gólov. Takže bol základný stavebný kameň nášho víťazstva za tri body. Chalani vedeli, že veľa gólov nedostane.
Na tomto krátkom turnaji budú rozhodovať presilové hry. Tie musia ešte hráči zlepšiť. Hoci strieľali dosť, presilovku nevyužili.
Keby šiel zápas do predĺženia a nedajbože by ho Slováci prehrali, v nedeľu by sme sa bavili o tom, že s Talianmi hráme o záchranu.
Tieto zápasy proti prijateľnejším súperom musíme zvládať, ak chceme hrať vo štvrťfinále. Do zápasu proti Talianom môžeme ísť vďaka úvodnej výhre s väčším sebavedomím.
Myslím, že Taliani ešte o trochu nepríjemnejší ako Nóri. Ukázali to už aj na olympiáde, že sú brejkové mužstvo a keď dostanú príležitosti, vedia ich využívať.
Budeme si musieť dávať pozor na straty pukov na modrej čiare, čo sa nám proti Nórom viackrát stalo a súpera sme pustili do šancí.
