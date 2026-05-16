    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko

    Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov

    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Fotogaléria (54)
    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji. (Autor: Matt Zambonin/IIHF)
    Sportnet|16. máj 2026 o 16:57
    Zápas Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026 hodnotí Tomáš Záborský.

    Slovenskí hokejisti vstúpili MS v hokeji 2026 víťazstvom 2:1 nad Nórskom. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.

    Proti Nórom odohrali Slováci veľmi náročný prvý zápas, vyrovnaný a získali veľmi dôležité tri body.

    Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Škoda, že za stavu 1:0 sa nám nepodarilo z presilovky pridať druhý gól, to by nám veľmi pomohlo.

    Nóri stále držali kontakt, podarilo sa im vyrovnať a vtedy sa ukázalo, akí dôležití si pre náš tím skúsenejší hráči ako bratia Pospíšilovci a Marek Hrivík.

    Je vidieť, že Martin a Kristián Pospíšil si spolu rozumejú a sú to takí slovenskí Tkachukovci. Vedia byť produktívni, vedia dávať góly a takisto, keď je treba, vedia aj pritvrdiť. Dokážu sa dostať súperom pod kožu a takýchto hráčov potrebuješ a chceš mať v tíme.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Vyzdvihol by som aj Mareka Hrivíka, dostal ťažkú prihrávku a strieľal zo vzduchu, no trafil vynikajúco a rozhodol o víťazstve.

    Ďalším dôležitým faktorom bol výkon brankára Samuela Hlavaja. Keď chceš byť úspešný na takomto turnaji, potrebuješ mať kvalitného brankára, ktorý chytí to, čo má, a vždy je dobré, keď chytí aj niečo navyše.

    Samo chytil tak štyri až šesť čistých gólov. Takže bol základný stavebný kameň nášho víťazstva za tri body. Chalani vedeli, že veľa gólov nedostane.

    Na tomto krátkom turnaji budú rozhodovať presilové hry. Tie musia ešte hráči zlepšiť. Hoci strieľali dosť, presilovku nevyužili. 

    Keby šiel zápas do predĺženia a nedajbože by ho Slováci prehrali, v nedeľu by sme sa bavili o tom, že s Talianmi hráme o záchranu. 

    Tieto zápasy proti prijateľnejším súperom musíme zvládať, ak chceme hrať vo štvrťfinále. Do zápasu proti Talianom môžeme ísť vďaka úvodnej výhre s väčším sebavedomím. 

    Myslím, že Taliani ešte o trochu nepríjemnejší ako Nóri. Ukázali to už aj na olympiáde, že sú brejkové mužstvo a keď dostanú príležitosti, vedia ich využívať.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh, asistent trénera Ján Pardavý a lekár tímu Pavol Lauko počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti, zľava brankár Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti pred brankárom Samuelom Hlavajom pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Martin Chromiak a Markus Vikingstad počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Kristian Pospíšil strieľa gól počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Adam Líška a Kristian Ostby počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Na snímke zľava hráč Adam Liška (Slovensko), brankár Tobias Normann (Nórsko) a Christian Kasastul (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj a Kristán Pospíšil (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava Max Krogdahl (Nórsko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a hráč Maxim Štrbák (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Stian Solberg (Nórsko) a Sebastián Čederle (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko), Christian Kasastul (Nórsko) a Adam Liška (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Slovenska Kristián Pospíšil (22) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Oliver Okuliar, Maxim Štrbák, Samuel Kňažko a Martin Pospíšil počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke uprostred hráč Kristián Pospíšil (Slovensko) a brankár Tobias Normann (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Adam Liška (Slovensko) a Kristian Ostby (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan sleduje v hľadisku zápas základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hlavný tréner slovenskej holejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Eskild Bakke Olsen (Nórsko) a Sebastián Čederle (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko), Martin Pospíšil (Slovensko) a Stian Solberg (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Vľavo Tinus Luc Koblar oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Vľavo Tinus Luc Koblar oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška a Martin Faško-Rudáš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Kristián Pospíšil oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti, zľava Jakub Minárik, Filip Mešár, František Gajdoš, Martin Chromiak a Maxim Štrbák sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti si podávajú ruky s nórskymi hokejistami po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke tretí zľava kapitán Marek Hrivík (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vľavo Luka Radivojevič, druhý vpravo Adam Liška a vpravo Oliver Okuliar zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke vpravo kapitán Marek Hrivík (Slovensko) strieľa gól na 2:1 brankárovi Tobiasovi Normannovi (Nórsko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Markus Vikingstad (Nórsko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko) a Patrik Koch (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.

    Budeme si musieť dávať pozor na straty pukov na modrej čiare, čo sa nám proti Nórom viackrát stalo a súpera sme pustili do šancí.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 4
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    0 - 2
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

