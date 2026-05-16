Országh: Mohli sme hrať pekne a prehrať. Akú známku udelil hráčom za výkon proti Nórsku?

Slovenskí hokejisti vyhrali prvý zápas na MS v hokeji 2026, Nórsko zdolali vo vyrovnanom stretnutí 2:1.
Napriek nie úplne presvedčivému výkonu je víťazstvo z mnohých pohľadov dôležité a mladému tímu môže hneď v úvode turnaja zdvihnúť sebavedomie.
Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH označil výhru za zásadnú. Svojich zverencov pochválil, no zároveň aj upozornil na chyby, ktorých sa dopustili. A nebolo ich málo.
Ako ste spokojný s výsledkom zápasu?
Je to veľmi dôležité víťazstvo. Dnes sme mohli hrať krásny hokej a prehrať. Kabína by bola dole, boli by sme pod tlakom.
Toto víťazstvo nič neznamená samo o sebe. Zajtra ho budeme musieť potvrdiť proti veľmi nepríjemným Talianom, ktorí majú prakticky totožnú súpisku s olympiádou. Nič ľahké nás nečaká.
Aký impulz dodá tímu výhra nad Nórskom?
Veľký. Bolo vidieť, že mladé mužstvo je v niektorých situáciách zbytočne nervózne a stráca puky. Ale to, čo sa na konci dňa vždy počíta, je víťazstvo a to sme dnes vybojovali. To je to najdôležitejšie.
Nechali sa prvej tretine hráči uniesť emóciami?
Samozrejme, upozorňovali sme na to, že máme typy hráčov, ktorí sa môžu nechať uniesť. Myslím si, že po prvej tretine sa to výrazne zlepšilo a disciplína bola dobrá.
Potreboval po prvej tretine dohovoriť aj Kristián Pospíšil? V jednom zo súbojov sa chcel zastať brata Martina, no dostal trest za hrubosť.
Bavili sme sa o tom. Vedeli sme, že po nich pôjdu, budú ich provokovať. Myslím si, že od druhej tretiny to bolo v poriadku.
Z ľudského pohľadu, uvedomili ste si na striedačke, čo to znamená, keď si Pospíšilovci prihrali a spoločne sa postarali o prvý gól Slovenska na MS v ich prvom spoločnom zápase na svetovom šampionáte?
Prajem im to a som za nich rád. Sú dôležitou súčasťou nášho tímu rovnako ako každý jeden hráč. Za mňa je úplne jedno, kto dá gól. Je skvelé, že gól dali práve oni, ale pre mňa je najdôležitejší výsledok na konci.
Akú známku by ste dali hráčom za dnešný výkon, od jednotky po päťku ako v škole?
S prihliadnutím na to, že máme mladé mužstvo, tak priemernú trojku.
Ako si vysvetľujete pasívnu hru v druhej tretine?
Strácali sme v nej strašne veľa pukov. Mali sme tam dlhšie striedania a namiesto toho, aby sme puk len nahodili a prestriedali, sme strácali puky a s nimi aj silu. Nóri potom rýchlo otáčali hru hneď pred našu bránku. Musíme preto robiť lepšie rozhodnutia s pukom.
Ako podľa vás hráči zvládli hru na širšom klzisku?
Na takomto ihrisku musíme byť rozumní, a to najmä s ohľadom na náš program. Čaká nás sedem zápasov za jedenásť dní, momentálne šesť za desať. Pokiaľ sme blízko súpera, chceme byť aktívni a agresívni. Pokiaľ sme ďaleko, jednoducho to musíme zavrieť.
Počas zápasu ste vymenili v prvom útoku Olivera Okuliara za Martina Faška-Rudáša. Ako ste rozmýšľali pri tomto rozhodnutí?
Chceli sme to trochu nakopnúť. Sme v trochu nevýhodnej situácii, keďže máme štyroch hráčov, ktorí ešte nezasiahli do žiadneho zápasu. Hľadáme správne nasadenie a naladenie.
Faško-Rudáš bol s bratmi už odskúšaný, hral s nimi aj v príprave. Chceli sme niečo vyskúšať a nakoniec práve druhá formácia, kde sme presunuli Okuliara, dala víťazný gól.
Ten strelil kapitán Marek Hrivík, ktorý mal ťažkú sezónu, niekoľko zranení a príprava tiež nebola z jeho strany ideálna.
Hrivík dal veľmi dôležitý gól v správnom momente a ukázal, že je správny líder. Sme radi za neho a ešte viac za tri body, ktoré máme.
Prvý zápas za seniorskú reprezentáciu odohral obranca Jozef Viliam Kmec, ktorý hral dobre, až na jednu chybu v závere. Ako hodnotíte jeho výkon?
Odohral ho veľmi slušne. Chyby sa stávajú. A práve na to je tam ďalší spoluhráč, v tomto prípade Samo Hlavaj, ktorý to zachránil. Samo nám dal šancu na víťazstvo a my sme ju využili.
Chyby sa budú stávať, hlavne pri takomto mladom mužstve. Ale je to o tom, že keď niekto spraví chybu, druhý mu pomôže ju napraviť.
Filip Mešár v tretej už nechodil na ľad pri hre piatich proti piatim. Prečo?
Bolo vidieť, že hrá prvý zápas. A boli tu aj taktické dôvody, nový systém, noví spoluhráči. Na základe toho sme sa tak rozhodli.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body