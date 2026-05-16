    Slovensko
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Hlavný tréner slovenskej holejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Országh: Mohli sme hrať pekne a prehrať. Akú známku udelil hráčom za výkon proti Nórsku?
    Jozef Viliam Kmec v zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Mešár sa hľadal, Kmec si po veľkej chybe vydýchol. Proti Nórom debutovali piati mladíci
    Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Prihral bratovi a vedel, že padne gól. Mama Pospíšilovcov si pred televízorom možno aj poplakala
    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov
    Kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži
    Samuel Hlavaj ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Hrdina Hlavaj na obrancov po chybách nekričal: Nechávam za mňa rozprávať zákroky
    Hlavný tréner slovenskej holejovej reprezentácie Vladimír Országh. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|16. máj 2026 o 17:51
    Tréner Vladimír Országh hodnotí výhru nad Nórskom.

    Slovenskí hokejisti vyhrali prvý zápas na MS v hokeji 2026, Nórsko zdolali vo vyrovnanom stretnutí 2:1

    Napriek nie úplne presvedčivému výkonu je víťazstvo z mnohých pohľadov dôležité a mladému tímu môže hneď v úvode turnaja zdvihnúť sebavedomie. 

    Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH označil výhru za zásadnú. Svojich zverencov pochválil, no zároveň aj upozornil na chyby, ktorých sa dopustili. A nebolo ich málo. 

    Ako ste spokojný s výsledkom zápasu? 

    Je to veľmi dôležité víťazstvo. Dnes sme mohli hrať krásny hokej a prehrať. Kabína by bola dole, boli by sme pod tlakom.

    Toto víťazstvo nič neznamená samo o sebe. Zajtra ho budeme musieť potvrdiť proti veľmi nepríjemným Talianom, ktorí majú prakticky totožnú súpisku s olympiádou. Nič ľahké nás nečaká.

    Aký impulz dodá tímu výhra nad Nórskom?

    Veľký. Bolo vidieť, že mladé mužstvo je v niektorých situáciách zbytočne nervózne a stráca puky. Ale to, čo sa na konci dňa vždy počíta, je víťazstvo a to sme dnes vybojovali. To je to najdôležitejšie.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Nechali sa prvej tretine hráči uniesť emóciami? 

    Samozrejme, upozorňovali sme na to, že máme typy hráčov, ktorí sa môžu nechať uniesť. Myslím si, že po prvej tretine sa to výrazne zlepšilo a disciplína bola dobrá.

    Potreboval po prvej tretine dohovoriť aj Kristián Pospíšil? V jednom zo súbojov sa chcel zastať brata Martina, no dostal trest za hrubosť. 

    Bavili sme sa o tom. Vedeli sme, že po nich pôjdu, budú ich provokovať. Myslím si, že od druhej tretiny to bolo v poriadku.

    Z ľudského pohľadu, uvedomili ste si na striedačke, čo to znamená, keď si Pospíšilovci prihrali a spoločne sa postarali o prvý gól Slovenska na MS v ich prvom spoločnom zápase na svetovom šampionáte? 

    Prajem im to a som za nich rád. Sú dôležitou súčasťou nášho tímu rovnako ako každý jeden hráč. Za mňa je úplne jedno, kto dá gól. Je skvelé, že gól dali práve oni, ale pre mňa je najdôležitejší výsledok na konci.

    Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Nórsku na MS v hokeji 2026.
