ONLINE: KFC Komárno - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 10. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 10. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
16.05.2026 o 17:00
10. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Rozhodca: Kružliak – Pozor, Štofik..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného 10. kola nadstavby skupiny o udržanie sa v Niké lige medzi Komárnom a Prešovom.
KFC Komárno
Komárno čaká boj o holé prežitie. Neustále cestovanie, nekonečné pôsobenie mimo vlastného štadióna zrazili mužstvo na dno tabuľky s jednobodovým mankom na svojho súpera zo Šariša. Všetci si uvedomujú náročnú situáciu, no veria v dobrý výsledok. Uvidíme, koľko fanúšikov si nájde cestu do ViOn arény, pretože táto téma poriadne rozvírila vody v priebehu celého týždňa.
FC TATRAN Prešov
Tatran spravil dôležitý krok k záchrane, keď sa s domácim prostredím v tejto sezóne rozlúčil hladkým triumfom 3:0 nad Skalicou. To ho posunulo zatiaľ na barážové miesto. Ak na ňom ostane, zahrá si budúci týždeň dva zápasy proti MFK Zvolen. Prešov má všetko vo svojich rukách. Keď vyhrá a Skalica hoci len remizuje s Ružomberkom, vyhne sa baráži. V prípade zisku bodu sa mu predĺži ročník o 7 dní. Do Zlatých Moraviec mieri vyše 300 fanúšikov zeleno-bielych. Ďalší chceli prísť, ale klub z Komárna mu túto možnosť zastavil. Vedenie sa totiž obáva, že hostia budú mať väčšiu prevahu v hľadisku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body