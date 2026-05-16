Hrdina Hlavaj na obrancov po chybách nekričal: Nechávam za mňa rozprávať zákroky

„SAAAAAMO HLAAVAJ!“ skandovali fanúšikovia v BCF aréne vo Fribourgu po ďalšom skvelom zákroku brankára. Nóri mali dobré šance, slovenská stena však bola proti.
Hrdina prvého slovenského zápasu bol v bráne.
Slováci nad Nórskom zvíťazili na úvod MS v hokeji tesne 2:1 a výraznou mierou k tomu prispel SAMUEL HLAVAJ, ktorý si pripísal 22 úspešných zákrokov.
Niektoré boli lapačkou, iné nožom na korčuli a jeden aj prilbou. Niektoré prišli po dobrých šanciach Nórov a viaceré aj po chybách slovenskej obrany.
"Samo nám dal šancu na víťazstvo a my sme ju využili," chválil ho tréner Vladimír Országh. Adam Sýkora zase Hlavajov výkon označil za perfektný.
24-ročný gólman inkasoval len raz. Na otázku, ako videl gólovú situáciu, odpovedal stručne: „Nevidel som ju," a v mix zóne vyvolal smiech novinárov.
Ako hodnotíte duel proti Nórom?
Ťažký zápas. Trochu sme sa potrápili. Nóri hrali dobrý hokej, zrážali sa, chodili pred bránku a robili presne to, čo sme od nich očakávali a čo sme videli na videu. Koniec koncov, nikto sa nepýta, ako sme to ubojovali. Hlavné je, že máme tri body.
Mali ste tam viaceré veľké zákroky a tímu ste pomohli vyhrať.
Ja som tu od toho, aby som chytal. Pomohol som tímu, tím zase pomohol mne a takto to funguje.
Obrana tam dnes párkrát prepadla. Zakričali ste im počas zápasu niečo?
Ja radšej počas zápasu nerozprávam. Nechávam za mňa rozprávať zákroky.
Bolo to náročné aj fyzicky? Nóri sa snažili dostať vám pod kožu. Skúšali niečo aj na vás?
Na mňa nie, skôr na chalanov. Niektorí sa nechali trochu vytočiť, ale ja som bol celý čas pokojný.
Cítite rozdiel medzi chytaním pred obranou s hráčmi ako Erik Černák, Martin Fehérváry či Šimon Nemec a teraz pred mladšou a menej skúsenou obranou? Vnímate väčšiu zodpovednosť?
Nemyslím si, že cítim väčšiu zodpovednosť. Chcem chytiť každý puk bez ohľadu na to, či predo mnou hrá Fehérváry, Černák alebo mladší chalani. Do každého zápasu idem rovnako nastavený.
Na konci druhej tretiny ste dostali gól. Ako ste videli túto situáciu?
No ja som ju nevidel. Myslím si však, že to sú taktické veci, ktoré si musíme vyriešiť. Keď je dvanásť sekúnd do konca tretiny a ide sa na buly, také situácie musíme zvládať lepšie. Nemôže taká situácia nastať.
Bolo potrebné buly nejako pokaziť a rozbiť hru?
Asi áno. Potom to treba nejako dobojovať, ale nie prehrať čisté buly.
Klzisko je väčšie. Ako to vnímate vy ako brankár?
Ja som si na to zvykol v pohode. Trénovali sme na Slovane a aj tu sme mali dva tréningy, takže som si na väčšie klzisko zvykol bez problémov. Nevidím v tom nejaký zásadný rozdiel.
Veľa chalanov bolo po sezóne zranených alebo unavených. Váhali ste aj vy nad svojou účasťou na MS?
Nie, ja som hneď povedal, že ak budem zdravý, budú ma chcieť a dostanem pozvánku, tak vždy prídem reprezentovať.
Je šanca, že budete chytať aj zajtra. Ako zvládate chytať v dvoch zápasoch za dva dni?
Úplne v pohode. Som pripravený aj na zápasy dva dni po sebe, ale rozhodnutie je na tréneroch.
Z psychického hľadiska je to asi veľmi dôležité víťazstvo, najmä keď máte mladý tím.
Určite áno. Nemáme až toľko skúseností, keďže sme najmladší tím na turnaji. Každý zápas a každé víťazstvo nám dodávajú sebavedomie aj skúsenosti a môžeme na tom stavať.
Vy už patríte medzi skúsenejších hráčov tímu. Snažíte sa byť aj lídrom v kabíne?
Ja radšej veľa nerozprávam. Nech si chalani medzi sebou vykonzultujú, čo chcú, ja budem radšej ticho vzadu v bráne chytať puky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body