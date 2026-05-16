    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Hrdina Hlavaj na obrancov po chybách nekričal: Nechávam za mňa rozprávať zákroky

    Samuel Grega|16. máj 2026 o 16:08
    Samuel Hlavaj sa stal hráčom zápasu proti Nórsku.

    „SAAAAAMO HLAAVAJ!“ skandovali fanúšikovia v BCF aréne vo Fribourgu po ďalšom skvelom zákroku brankára. Nóri mali dobré šance, slovenská stena však bola proti.

    Hrdina prvého slovenského zápasu bol v bráne.

    Slováci nad Nórskom zvíťazili na úvod MS v hokeji tesne 2:1 a výraznou mierou k tomu prispel SAMUEL HLAVAJ, ktorý si pripísal 22 úspešných zákrokov.

    Niektoré boli lapačkou, iné nožom na korčuli a jeden aj prilbou. Niektoré prišli po dobrých šanciach Nórov a viaceré aj po chybách slovenskej obrany.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    "Samo nám dal šancu na víťazstvo a my sme ju využili," chválil ho tréner Vladimír Országh. Adam Sýkora zase Hlavajov výkon označil za perfektný.

    24-ročný gólman inkasoval len raz. Na otázku, ako videl gólovú situáciu, odpovedal stručne: „Nevidel som ju," a v mix zóne vyvolal smiech novinárov.

    Ako hodnotíte duel proti Nórom?

    Ťažký zápas. Trochu sme sa potrápili. Nóri hrali dobrý hokej, zrážali sa, chodili pred bránku a robili presne to, čo sme od nich očakávali a čo sme videli na videu. Koniec koncov, nikto sa nepýta, ako sme to ubojovali. Hlavné je, že máme tri body.

    Mali ste tam viaceré veľké zákroky a tímu ste pomohli vyhrať.

    Ja som tu od toho, aby som chytal. Pomohol som tímu, tím zase pomohol mne a takto to funguje.

    Obrana tam dnes párkrát prepadla. Zakričali ste im počas zápasu niečo?

