    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Hlavaj ako slovenský diabol, Hrivík ako Crosby. Českí experti prirovnali Nórov k rozsypanej ryži
    Samuel Hlavaj ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Hrdina Hlavaj na obrancov po chybách nekričal: Nechávam za mňa rozprávať zákroky
    Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Slováci znervózneli a strácali puky. Hlavaj nám dal šancu a my sme ju zobrali, vraví Országh
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Nórsku na MS v hokeji 2026.
    Hlavaj privádzal súpera do zúfalstva. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nórsku
    Markus Vikingstad a Martin Chromiak počas zápasu Slov
    Slováci majú po tesnej výhre prvé body. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Nórsko
    Kristian Pospíšil strieľa gól v zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    PrehľadOnline prenosZostavySumárVideoFotogaléria

    Slováci znervózneli a strácali puky. Hlavaj nám dal šancu a my sme ju zobrali, vraví Országh

    Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (54)
    Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 15:02
    ShareTweet0

    Prečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Nórsko po výsledku 2:1.

    Prečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.

    Vladimír Országh, tréner SR: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas a to sa aj potvrdilo. Mali sme dobrý začiatok, ale potom sme možno trošku znervózneli a strácali puky v situáciách, pri ktorých by sme ich nemali strácať. Samo Hlavaj nám dal šancu na víťazstvo a my si ju zobrali.

    Bolo vidno, že máme mladých chlapcov, bola tam určitá nervozita, ale čo je podstatné, že sme to zvládli. Je trochu nevýhoda, že máme až štyroch hráčov, ktorí nezasiahli do prípravy. S tým sa budeme musieť trochu pohrať.

    Musíme ísť s pokorou ďalej, v nedeľu nás čaká ďalší veľmi ťažký zápas. Taliani sú tu takmer v identickej zostave, ako boli na olympiáde. A vieme, akí tam boli nepríjemní."

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    54 fotografií
    Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Slovenský fanúšik pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh, asistent trénera Ján Pardavý a lekár tímu Pavol Lauko počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh a asistent trénera Ján Pardavý, v popredí uprostred hráč Marek Hrivík počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti, zľava brankár Samuel Hlavaj, Sebastián Čederle, brankár Adam Gajan a Martin Faško-Rudáš pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti pred brankárom Samuelom Hlavajom pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Martin Chromiak a Markus Vikingstad počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Kristian Pospíšil strieľa gól počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Adam Líška a Kristian Ostby počas zápasu Slovensko - Nórsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Na snímke zľava hráč Adam Liška (Slovensko), brankár Tobias Normann (Nórsko) a Christian Kasastul (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj a Kristán Pospíšil (obaja Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava Max Krogdahl (Nórsko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a hráč Maxim Štrbák (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Stian Solberg (Nórsko) a Sebastián Čederle (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko), Christian Kasastul (Nórsko) a Adam Liška (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Slovenska Kristián Pospíšil (22) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Oliver Okuliar, Maxim Štrbák, Samuel Kňažko a Martin Pospíšil počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke uprostred hráč Kristián Pospíšil (Slovensko) a brankár Tobias Normann (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Adam Liška (Slovensko) a Kristian Ostby (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke kapitán Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan sleduje v hľadisku zápas základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hlavný tréner slovenskej holejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Eskild Bakke Olsen (Nórsko) a Sebastián Čederle (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko), Martin Pospíšil (Slovensko) a Stian Solberg (Nórsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke hráč Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Vľavo Tinus Luc Koblar oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Vľavo Tinus Luc Koblar oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška a Martin Faško-Rudáš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Adam Líška počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Kristián Pospíšil oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti, zľava Jakub Minárik, Filip Mešár, František Gajdoš, Martin Chromiak a Maxim Štrbák sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti si podávajú ruky s nórskymi hokejistami po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. MS vo Švajčiarsku nad Nórskom 2:1.Na snímke tretí zľava kapitán Marek Hrivík (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vľavo Luka Radivojevič, druhý vpravo Adam Liška a vpravo Oliver Okuliar zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke vpravo kapitán Marek Hrivík (Slovensko) strieľa gól na 2:1 brankárovi Tobiasovi Normannovi (Nórsko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava hráč Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Markus Vikingstad (Nórsko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.Na snímke zľava brankár Tobias Normann (Nórsko) a Patrik Koch (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 16. mája 2026.

    Samuel Hlavaj, brankár SR: „Ťažký prvý zápas, trápili sme sa. Tri body sme získali a už sa nikto nebude pýtať ako. Chalani si robili svoju robotu, ja svoju. Tak to má byť. Každé jedno víťazstvo nám dodá sebavedomie a získame skúsenosti.“

    Marek Hrivík, kapitán SR a autor víťazného gólu: „Bolo to kostrbaté. Nie sme spokojní s naším herným prejavom. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Bolo to nepekné, ale máme body a ideme ďalej. Prvé tri-štyri zápasy budú kľúčové, vedeli sme to už pred turnajom. Musíme hrať trochu vyspelejšie, nehľadať prihrávky, keď tam nie sú a hrať jednoducho.“

    Adam Sýkora, útočník SR: „Každý tím na turnaji má kvalitu. Vydreté víťazstvo, no dobrý odrazový mostík pre zvyšok turnaja. Každý v tíme tam nechal všetko, a preto sme vyhrali.“

    Kristián Pospíšil, strelec prvého gólu SR: „Toto sme čakali. Že to bude takýto zápas. My sme do toho išli tímovo, to je jediná cesta k víťazstvu. Nehrali sme ideálne, ale podržal nás Samo Hlavaj. Jemu treba dať veľký kredit, on nás držal nad vodou.“

    Martin Pospíšil, útočník SR: „Bol som prekvapený, že sa dohrávali súboje aj niekoľko sekúnd po odpískaní alebo odohratí puku. Ak to takto chcú (rozhodcovia) nastaviť, tak s tým nemáme problém. Nenecháme si brnkať po hlave. Musíme si však na to dávať pozor, pretože rozhodcovia nevidia niektoré situácie. Spoluhráči nás, mňa a brata, potrebujú na ľade a nie na trestnej lavici.“

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Švajčiarsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Švajčiarsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Švajčiarsko - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    teraz
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Švajčiarsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    Švajčiarsko - Lotyšsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Švajčiarsko - Lotyšsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Slováci znervózneli a strácali puky. Hlavaj nám dal šancu a my sme ju zobrali, vraví Országh