Slováci znervózneli a strácali puky. Hlavaj nám dal šancu a my sme ju zobrali, vraví Országh

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Nórsko po výsledku 2:1.
Vladimír Országh, tréner SR: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas a to sa aj potvrdilo. Mali sme dobrý začiatok, ale potom sme možno trošku znervózneli a strácali puky v situáciách, pri ktorých by sme ich nemali strácať. Samo Hlavaj nám dal šancu na víťazstvo a my si ju zobrali.
Bolo vidno, že máme mladých chlapcov, bola tam určitá nervozita, ale čo je podstatné, že sme to zvládli. Je trochu nevýhoda, že máme až štyroch hráčov, ktorí nezasiahli do prípravy. S tým sa budeme musieť trochu pohrať.
Musíme ísť s pokorou ďalej, v nedeľu nás čaká ďalší veľmi ťažký zápas. Taliani sú tu takmer v identickej zostave, ako boli na olympiáde. A vieme, akí tam boli nepríjemní."
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Ťažký prvý zápas, trápili sme sa. Tri body sme získali a už sa nikto nebude pýtať ako. Chalani si robili svoju robotu, ja svoju. Tak to má byť. Každé jedno víťazstvo nám dodá sebavedomie a získame skúsenosti.“
Marek Hrivík, kapitán SR a autor víťazného gólu: „Bolo to kostrbaté. Nie sme spokojní s naším herným prejavom. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Bolo to nepekné, ale máme body a ideme ďalej. Prvé tri-štyri zápasy budú kľúčové, vedeli sme to už pred turnajom. Musíme hrať trochu vyspelejšie, nehľadať prihrávky, keď tam nie sú a hrať jednoducho.“
Adam Sýkora, útočník SR: „Každý tím na turnaji má kvalitu. Vydreté víťazstvo, no dobrý odrazový mostík pre zvyšok turnaja. Každý v tíme tam nechal všetko, a preto sme vyhrali.“
Kristián Pospíšil, strelec prvého gólu SR: „Toto sme čakali. Že to bude takýto zápas. My sme do toho išli tímovo, to je jediná cesta k víťazstvu. Nehrali sme ideálne, ale podržal nás Samo Hlavaj. Jemu treba dať veľký kredit, on nás držal nad vodou.“
Martin Pospíšil, útočník SR: „Bol som prekvapený, že sa dohrávali súboje aj niekoľko sekúnd po odpískaní alebo odohratí puku. Ak to takto chcú (rozhodcovia) nastaviť, tak s tým nemáme problém. Nenecháme si brnkať po hlave. Musíme si však na to dávať pozor, pretože rozhodcovia nevidia niektoré situácie. Spoluhráči nás, mňa a brata, potrebujú na ľade a nie na trestnej lavici.“