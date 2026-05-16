    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    0 - 6
    0:3, 0:3, 0:0
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada

    Kanada suverénne potvrdila rolu favorita. Žiaril dvojgólový kapitán Celebrini

    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Fotogaléria (12)
    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 18:50
    ShareTweet0

    Kanada dnes zdolala Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Taliansko - Kanada 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

    Góly: 10. Holloway (Tavares, O'Reilly), 11. Minten (Brown, Mateychuk), 17. Celebrini (Martone, Nurse), 23. Celebrini (Cozens, Crosby), 39. Bouchard (Celebrini, Vilardi), 39. O'Reilly (Tavares, Holloway).

    Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Bloyer – Rey (obaja USA), Beresford (V.Brit.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 6455

    Taliansko: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono – Purdeller, Bradley, De Luca – DiGiacinto, Frycklund, Saracino – Segafredo, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Misley, Mantinger

    Kanada: Talbot – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer

    Hokejisti Kanady zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026. Po zvládnutom zápase so Švédskom (5:3) zdolali v sobotu v skupine B vo Fribourgu aj outsidera z Talianska 6:0.

    Ich triumf režíroval najmä kapitán Macklin Celebrini, strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu.

    Taliani sa v druhom zápase na turnaji predstavia v nedeľu o 12.20 h proti Slovensku, zámorský výber čaká ďalší duel po dni voľna v pondelok o 16.20 proti Dánsku.

    Fotogaléria zo zápasu Taliansko - Kanada na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vľavo Kanaďan Dylan Holloway strieľa gól na 1:0 počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Kanaďan Zach Whitecloud bojuje o puk s Talianom Alessandrom Segafredom počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Kanaďan Mark Scheifele bojuje o puk s Talianom Lucom Zanattom počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Talian Luca Frigo bojuje o puk s Kanaďanom Ryanom O'Reillym počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    12 fotografií
    Dylan Cozens a Tommaso De Luca počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Dylan Holloway a Gabriel Nitz, right počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. John Tavares a Peter Spornberger počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Davide Fadani počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Peter Spornberger a Sidney Crosby počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Dylan Cozens a Mats Frycklund počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Gabriel Vilardi a Dylan Di Perna počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Macklin Celebrini a Alex Trivellato a Davide Fadani počas zápasu Kanada - Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:6
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 6
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Kanada suverénne potvrdila rolu favorita. Žiaril dvojgólový kapitán Celebrini
    dnes 18:50
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Kapitán Macklin Celebrini proti Taliansku.
    Kanada suverénne potvrdila rolu favorita. Žiaril dvojgólový kapitán Celebrini
    dnes 18:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Kanada suverénne potvrdila rolu favorita. Žiaril dvojgólový kapitán Celebrini