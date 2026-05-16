Kanada suverénne potvrdila rolu favorita. Žiaril dvojgólový kapitán Celebrini

MS v hokeji 2026 - skupina B
Taliansko - Kanada 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Góly: 10. Holloway (Tavares, O'Reilly), 11. Minten (Brown, Mateychuk), 17. Celebrini (Martone, Nurse), 23. Celebrini (Cozens, Crosby), 39. Bouchard (Celebrini, Vilardi), 39. O'Reilly (Tavares, Holloway).
Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Bloyer – Rey (obaja USA), Beresford (V.Brit.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6455
Taliansko: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono – Purdeller, Bradley, De Luca – DiGiacinto, Frycklund, Saracino – Segafredo, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Misley, Mantinger
Kanada: Talbot – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Scheifele, Thomas, Vilardi – Holloway, O'Reilly, Tavares – Brown, Minten, Martone – Mercer
Hokejisti Kanady zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS v hokeji 2026. Po zvládnutom zápase so Švédskom (5:3) zdolali v sobotu v skupine B vo Fribourgu aj outsidera z Talianska 6:0.
Ich triumf režíroval najmä kapitán Macklin Celebrini, strelil dva góly a pripísal si aj asistenciu.
Taliani sa v druhom zápase na turnaji predstavia v nedeľu o 12.20 h proti Slovensku, zámorský výber čaká ďalší duel po dni voľna v pondelok o 16.20 proti Dánsku.
Tabuľka: Skupina B
