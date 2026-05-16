    16.05.2026, Skupina A
    1 - 4
    0:0, 1:3, 0:1
    Maďari trápili severského súpera takmer dve tretiny. Suomi zatiaľ nestratili ani bod

    Fín Eemil Erholtz oslavuje gól do siete Maďarska. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 18:38
    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Maďarsko - Fínsko 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

    Góly: 28. Sebök (B. Horváth, Terbócs) – 21. Heinola (Vaakanainen, Puljujärvi), 24. Puljujärvi (Barkov, Manninen), 37. Kuokkanen (Räty, Jokiharju), 43. Puljujärvi (Barkov, Heinola).

    Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Wannerstedt (Nór.) – Jonsson (Švéd.), Rampír (ČR), vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 9069

    Maďarsko: Vay – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollak, Tornyai, Kiss – Terbócs, Sebök, B. Horváth – Sárpátki, Hári, Papp – Sofron, Szongoth, Erdély – Vincze, Ravasz, Nemes

    Fínsko: Korpisalo – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi – Puljujärvi, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Erholtz, Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen

    Hokejisti Fínska zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku.

    V sobotnom zápase A-skupiny zdolali Maďarsko po výsledku 4:1. Dva góly strelil v Zürichu útočník Jesse Puljujärvi, ktorý si pripísal aj asistenciu a s piatimi bodmi je priebežne najproduktívnejší hráč turnaja.

    Maďarsko čaká najbližší duel v nedeľu o 16.20 h proti Rakúsku. Fíni mali pred sebou deň voľna a v pondelok nastúpia na šláger skupiny proti USA (16.20 h)

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    8
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Maďarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Fíni sa rozbiehali pomalšie a v prvej tretine skórovať nedokázali.

    II. tretina:

    V prostrednej časti však výrazne prestrieľali Maďarov (18:5) a dvakrát z toho vyťažili. Prvýkrát na turnaji sa presadil obranca Heinola a po ňom aj Puljujärvi. Sebök síce znížil na rozdiel gólu, no „Suomi“ mali duel pevne v rukách. Dvojgólové vedenie dal Fínom v 37. minúte Kuokkanen.

    Fotogaléria zo zápasu Maďarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Maďarský brankár Adam Vay vľavo úspešne zasahuje pri zákroku proti strele fínskeho hráča Ville Heinolu počas zápasu Maďarsko - Fínsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Vľavo Fín Henri Jokiharju bojuje o puk s maďarským hráčom Istvanom Sofronom počas zápasu Maďarsko - Fínsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Maďarský hráč Istvan Terbocs bojuje o puk s fínskym hráčom Waltterim Merelom počas zápasu Maďarsko - Fínsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Fínsky hráč Sakari Manninen strieľa puk popri maďarských hráčoch počas zápasu Maďarsko - Fínsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    15 fotografií
    Maďarský brankár Adam Vay vľavo úspešne zasahuje pri zákroku proti strele fínskeho hráča Ville Heinolu počas zápasu Maďarsko - Fínsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
Vľavo Fín Henri Jokiharju bojuje o puk s maďarským hráčom Istvanom Sofronom počas zápasu Maďarsko - Fínsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
Maďarský hráč Istvan Terbocs bojuje o puk s fínskym hráčom Waltterim Merelom počas zápasu Maďarsko - Fínsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
Fínsky hráč Sakari Manninen strieľa puk popri maďarských hráčoch počas zápasu Maďarsko - Fínsko v skupine A na MS v hokeji 2026.

    III. tretina:

    V treťom dejstve spečatil ich triumf druhým presným zásahom v stretnutí Puljujärvi.

    Hlasy po zápase

    Ville Heinola, obranca Fínska a autor gólu: „Vždy je dobré rozhodnutie vystreliť puk na bránku, o to viac, keď máte dobrú clonu. Vedeli sme, že musíme zostať trpezliví, čakali sme, že naše šance prídu. Trvalo nám nejaký čas, kým sme dali prvý gól, ale potom som mal pocit, že sme hrali naozaj dobre.“

    Csanád Erdély, kapitán Maďarska: „Začali sme veľmi dobre. Hrali sme fyzicky, veľa sme korčuľovali, samozrejme, Fíni majú skvelý tím. Snažili sme sa im to znepríjemniť a urobili sme maximum. Vedeli sme, že si nemôžeme dovoliť vyrobiť veľa oslabení proti takémuto tímu. Vo všeobecnosti, som spokojný s naším výkonom počas celého zápasu.“

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 6
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Domov»MS v hokeji 2026»Maďari trápili severského súpera takmer dve tretiny. Suomi zatiaľ nestratili ani bod