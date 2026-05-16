Maďari trápili severského súpera takmer dve tretiny. Suomi zatiaľ nestratili ani bod

MS v hokeji 2026 - skupina A
Maďarsko - Fínsko 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly: 28. Sebök (B. Horváth, Terbócs) – 21. Heinola (Vaakanainen, Puljujärvi), 24. Puljujärvi (Barkov, Manninen), 37. Kuokkanen (Räty, Jokiharju), 43. Puljujärvi (Barkov, Heinola).
Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Wannerstedt (Nór.) – Jonsson (Švéd.), Rampír (ČR), vylúčení: 2:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 9069
Maďarsko: Vay – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollak, Tornyai, Kiss – Terbócs, Sebök, B. Horváth – Sárpátki, Hári, Papp – Sofron, Szongoth, Erdély – Vincze, Ravasz, Nemes
Fínsko: Korpisalo – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi – Puljujärvi, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Erholtz, Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen
Hokejisti Fínska zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta v Švajčiarsku.
V sobotnom zápase A-skupiny zdolali Maďarsko po výsledku 4:1. Dva góly strelil v Zürichu útočník Jesse Puljujärvi, ktorý si pripísal aj asistenciu a s piatimi bodmi je priebežne najproduktívnejší hráč turnaja.
Maďarsko čaká najbližší duel v nedeľu o 16.20 h proti Rakúsku. Fíni mali pred sebou deň voľna a v pondelok nastúpia na šláger skupiny proti USA (16.20 h)
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Maďarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Fíni sa rozbiehali pomalšie a v prvej tretine skórovať nedokázali.
II. tretina:
V prostrednej časti však výrazne prestrieľali Maďarov (18:5) a dvakrát z toho vyťažili. Prvýkrát na turnaji sa presadil obranca Heinola a po ňom aj Puljujärvi. Sebök síce znížil na rozdiel gólu, no „Suomi“ mali duel pevne v rukách. Dvojgólové vedenie dal Fínom v 37. minúte Kuokkanen.
III. tretina:
V treťom dejstve spečatil ich triumf druhým presným zásahom v stretnutí Puljujärvi.
Hlasy po zápase
Ville Heinola, obranca Fínska a autor gólu: „Vždy je dobré rozhodnutie vystreliť puk na bránku, o to viac, keď máte dobrú clonu. Vedeli sme, že musíme zostať trpezliví, čakali sme, že naše šance prídu. Trvalo nám nejaký čas, kým sme dali prvý gól, ale potom som mal pocit, že sme hrali naozaj dobre.“
Csanád Erdély, kapitán Maďarska: „Začali sme veľmi dobre. Hrali sme fyzicky, veľa sme korčuľovali, samozrejme, Fíni majú skvelý tím. Snažili sme sa im to znepríjemniť a urobili sme maximum. Vedeli sme, že si nemôžeme dovoliť vyrobiť veľa oslabení proti takémuto tímu. Vo všeobecnosti, som spokojný s naším výkonom počas celého zápasu.“
Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A