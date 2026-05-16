Prihral bratovi a vedel, že padne gól. Mama Pospíšilovcov si pred televízorom možno aj poplakala

Martin Pospíšil prihráva bratovi Kristiánovi a ten strieľa gól. Táto situácia sa odohrala pred pätnástimi rokmi na sídlisku vo Zvolene, ale aj v sobotu v BCF Aréne vo Fribourgu.
Bratská dvojica sa postarala o prvý gól Slovenska na MS v hokeji 2026. Spoločne ho strelili Nórsku, nad ktorým Slováci vyhrali 2:1.
„Je to neskutočné. Pred chvíľou sme hrali hokej doma pred panelákom spolu proti kamarátom a zrazu hráte za Slovensko na majstrovstvách sveta," spomínal po zápase Martin.
Rovnaké myšlienky vyslovil o zopár metrov ďalej pre inú skupinu novinárov aj Kristián.
„Sú to pocity, ktoré nám už nikto nevezme."
Ja na bráchu…
Bežala deviata minúta zápasu. Martin Pospíšil si v strednom pásme zastavil puk, zodvihol hlavu a videl, ako do útočného pásma korčuľuje brat Kristián. Prihral mu a o päť sekúnd neskôr zodvihol ruky nad hlavu.
VIDEO: Kristián Pospíšil a jeho gól na 1:0
„K bránke som už nekorčuľoval, vedel som, že to premení," opisoval situáciu Martin s tým, že zároveň pochválil brankára Samuela Hlavaja, ktorý zopár sekúnd skôr zachránil tím pred inkasovaným gólom.
„Keď som si sadol na striedačku, prebehlo mi hlavou, ako mi Mates (Martin Pospíšil, pozn.red.) pred päťnástimi rokmi prihrával pred panelákom," pridal Kristián.
Pre Pospíšilovcov to bol špeciálny moment. Ešte väčšie emócie prežívali doma rodičia, ktorí museli pre kariéry oboch hokejistov obetovať veľmi veľa.
V jednom momente museli dokonca predať byt vo Zvolene a presťahovať sa do Viedne, aby Martin mohol hrať za miestny hokejový klub.
„Mama si možno aj poplakala pred televízorom. Človek si to možno uvedomí až po kariére. Ani si neviem predstaviť, aké emotívne to pre nich musí byť," dodal Martin.
Tréner ich musel upokojiť
Bratia spolu nastúpili v prvom útoku s Oliverom Okuliarom, ktorého neskôr v zápase nahradil Martin Faško-Rudáš.
Po Pucherovcoch, Hossovcoch a Hudáčkovcoch sú len štvrtou bratskou dvojicou, ktorá sa spolu predstavila na svetovom šampionáte.
Od začiatku zápasu hrali aktívne, snažili sa napádať a tvrdo dohrávať súboje. Z toho plynuli vaceré potýčky s hráčmi Nórska.