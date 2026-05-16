    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    2 - 1
    1:0, 0:1, 1:0
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko

    Prihral bratovi a vedel, že padne gól. Mama Pospíšilovcov si pred televízorom možno aj poplakala

    Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (54)
    Kristián Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|16. máj 2026 o 16:30
    ShareTweet1

    Bratia Martin a Kristián Pospíšilovci odohrali prvý spoločný zápas na MS.

    Martin Pospíšil prihráva bratovi Kristiánovi a ten strieľa gól. Táto situácia sa odohrala pred pätnástimi rokmi na sídlisku vo Zvolene, ale aj v sobotu v BCF Aréne vo Fribourgu. 

    Bratská dvojica sa postarala o prvý gól Slovenska na MS v hokeji 2026. Spoločne ho strelili Nórsku, nad ktorým Slováci vyhrali 2:1

    „Je to neskutočné. Pred chvíľou sme hrali hokej doma pred panelákom spolu proti kamarátom a zrazu hráte za Slovensko na majstrovstvách sveta," spomínal po zápase Martin. 

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Rovnaké myšlienky vyslovil o zopár metrov ďalej pre inú skupinu novinárov aj Kristián. 

    „Sú to pocity, ktoré nám už nikto nevezme."

    Ja na bráchu… 

    Bežala deviata minúta zápasu. Martin Pospíšil si v strednom pásme zastavil puk, zodvihol hlavu a videl, ako do útočného pásma korčuľuje brat Kristián. Prihral mu a o päť sekúnd neskôr zodvihol ruky nad hlavu. 

    VIDEO: Kristián Pospíšil a jeho gól na 1:0

    „K bránke som už nekorčuľoval, vedel som, že to premení," opisoval situáciu Martin s tým, že zároveň pochválil brankára Samuela Hlavaja, ktorý zopár sekúnd skôr zachránil tím pred inkasovaným gólom. 

    „Keď som si sadol na striedačku, prebehlo mi hlavou, ako mi Mates (Martin Pospíšil, pozn.red.) pred päťnástimi rokmi prihrával pred panelákom," pridal Kristián. 

    Pre Pospíšilovcov to bol špeciálny moment. Ešte väčšie emócie prežívali doma rodičia, ktorí museli pre kariéry oboch hokejistov obetovať veľmi veľa. 

    V jednom momente museli dokonca predať byt vo Zvolene a presťahovať sa do Viedne, aby Martin mohol hrať za miestny hokejový klub.

    „Mama si možno aj poplakala pred televízorom. Človek si to možno uvedomí až po kariére. Ani si neviem predstaviť, aké emotívne to pre nich musí byť," dodal Martin. 

    Tréner ich musel upokojiť

    Bratia spolu nastúpili v prvom útoku s Oliverom Okuliarom, ktorého neskôr v zápase nahradil Martin Faško-Rudáš.

    Po Pucherovcoch, Hossovcoch a Hudáčkovcoch sú len štvrtou bratskou dvojicou, ktorá sa spolu predstavila na svetovom šampionáte. 

    Od začiatku zápasu hrali aktívne, snažili sa napádať a tvrdo dohrávať súboje. Z toho plynuli vaceré potýčky s hráčmi Nórska. 

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov
    dnes 16:57
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Slovenskí hokejisti počas hymny po zápase Slovensko - Nórsko na MS 2026 v hokeji.
    Pospíšilovci sú slovenskí Tkachukovci, Hlavaj chytil štyri až šesť čistých gólov
    dnes 16:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Prihral bratovi a vedel, že padne gól. Mama Pospíšilovcov si pred televízorom možno aj poplakala