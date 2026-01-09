Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na MS v hokeji žien U18 2026. Hrá aj Nela Lopušanová

Nela Lopušanová sa predstaví na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.
Nela Lopušanová sa predstaví na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026. (Autor: IIHF)
Sportnet|9. jan 2026 o 06:00
ShareTweet0

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 sa konajú od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton a ide o 18. ročník tohto turnaja.

Prvenstvo z minulého roku obhajujú hokejistky Kanady, ktoré vo finále zdolali svojho zámorského rivala z USA 3:0.

Nomináciu Slovenska tvorí 23 hráčok, medzi ktorými nechýba ani hviezdna Nela Lopušanová.

Slovenky na minuloročnom šampionáte obsadili siedme miesto, ktoré si vybojovali vďaka zvládnutému duelu o záchranu proti Japonsku, ktorý vyhrali 5:1.

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

Program a výsledky - Slovensko na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026

Skupina B

Sobota, 10. január 15.00 h:

Slovensko - USA

Nedeľa, 11. január 18.30 h:

Slovensko - Fínsko

Utorok, 13. január 15.00 h:

Slovensko - Česko

Program, výsledky a tabuľky MS v hokeji žien do 18 rokov 2026

Skupina A

Sobota, 10. január:

22.00 h Švédsko - Maďarsko

Nedeľa, 11. január:

1.30 h Švajčiarsko - Kanada

Pondelok, 12. január:

16.00 h Švédsko - Švajčiarsko

23.00 h Kanada - Maďarsko

Utorok, 13. január:

22.00 h Kanada - Švédsko

Streda, 14. január:

1.30 h Maďarsko - Švajčiarsko

Tabuľka skupiny A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

Kanada

0

0

0

0

0

0:0

0

Maďarsko

0

0

0

0

0

0:0

0

Švajčiarsko

0

0

0

0

0

0:0

0

Švédsko

0

0

0

0

0

0:0

0

Skupina B

Sobota, 10. január:

15.00 h Slovensko - USA

18.30 h Česko - Fínsko

Nedeľa, 11. január:

18.30 h Slovensko - Fínsko

23.00 h USA - Česko

Utorok, 13. január:

15.00 h Slovensko - Česko

22.00 h USA - Fínsko

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


Česko

0

0

0

0

0

0:0

0


Fínsko

0

0

0

0

0

0:0

0


Slovensko

0

0

0

0

0

0:0

0


USA

0

0

0

0

0

0:0

0

Nominácia Slovenska na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026

Brankárky: Sofia Hajnalová (HC Topoľčany/ŽHKm Zvolen), Mariana Sumegová (Bourget College/Kan.), Zuzana Tomečková (MHK-Martin/HK PSRŽ Bratislava)

Obrankyne: Nina Čellárová (Ontario Hockey Academy/Kan.), Gréta Konrádová (Purcell Hockey Academy/Kan.), Dorota Kubáňová (MHK Dolný Kubín/ŽHK Poprad), Michaela Letaši (Ontario Hockey Academy/Kan.) Lilly Laura Lipnická (Ha Slávia Prešov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Lucia Luptáková (Bourget College/Kan.), Tamara Rošková (HK Brezno/ŽHKm Zvolen), Nina Roštecká (HC Slovan Bratislava)

Útočníčky: Natália Gerö (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Alexandra Hirjaková ŽHK 2000 Šarišanka Prešov/HK PSRŽ Bratislava), Alica Juríková (HK Levice/ŽHKm Zvolen), Nikita Lilliana Krištofíková (Södertälje SK/Švéd.), Lucia Liptčáková (HK Spiš Indians Levoča/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Nela Lopušanová (Bishop Kearney Selects/USA), Vanesa Mikulášiková (ŽHKm Zvolen), Dominika Miškovičová (HK Lokomotíva Nové Zámky/ŽHKm Zvolen), Lívia Nogová (MHK-Martin/HK PSRŽ Bratislava), Emma Plvanová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Nina Ševčíková (ŽHK Poprad)

Reprezentácie

    Hokej na ZOH Miláno 2026 - program, výsledky, tabuľky, skupiny.
    Hokej na ZOH Miláno 2026 - program, výsledky, tabuľky, skupiny.
    Program, výsledky, tabuľky, skupiny - hokej na ZOH Miláno 2026
    dnes 07:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na MS v hokeji žien U18 2026. Hrá aj Nela Lopušanová