Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na MS v hokeji žien U18 2026. Hrá aj Nela Lopušanová

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 sa konajú od 10. do 18. januára v kanadskej provincii Nové Škótsko na ostrove Cape Breton a ide o 18. ročník tohto turnaja.
Prvenstvo z minulého roku obhajujú hokejistky Kanady, ktoré vo finále zdolali svojho zámorského rivala z USA 3:0.
Nomináciu Slovenska tvorí 23 hráčok, medzi ktorými nechýba ani hviezdna Nela Lopušanová.
Slovenky na minuloročnom šampionáte obsadili siedme miesto, ktoré si vybojovali vďaka zvládnutému duelu o záchranu proti Japonsku, ktorý vyhrali 5:1.
Program a výsledky - Slovensko na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026
Skupina B
Sobota, 10. január 15.00 h:
Slovensko - USA
Nedeľa, 11. január 18.30 h:
Slovensko - Fínsko
Utorok, 13. január 15.00 h:
Slovensko - Česko
Program, výsledky a tabuľky MS v hokeji žien do 18 rokov 2026
Skupina A
Sobota, 10. január:
22.00 h Švédsko - Maďarsko
Nedeľa, 11. január:
1.30 h Švajčiarsko - Kanada
Pondelok, 12. január:
16.00 h Švédsko - Švajčiarsko
23.00 h Kanada - Maďarsko
Utorok, 13. január:
22.00 h Kanada - Švédsko
Streda, 14. január:
1.30 h Maďarsko - Švajčiarsko
Tabuľka skupiny A
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Kanada
0
0
0
0
0
0:0
0
Maďarsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Švajčiarsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Švédsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Skupina B
Sobota, 10. január:
15.00 h Slovensko - USA
18.30 h Česko - Fínsko
Nedeľa, 11. január:
18.30 h Slovensko - Fínsko
23.00 h USA - Česko
Utorok, 13. január:
15.00 h Slovensko - Česko
22.00 h USA - Fínsko
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
Česko
0
0
0
0
0
0:0
0
Fínsko
0
0
0
0
0
0:0
0
Slovensko
0
0
0
0
0
0:0
0
USA
0
0
0
0
0
0:0
0
Nominácia Slovenska na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026
Brankárky: Sofia Hajnalová (HC Topoľčany/ŽHKm Zvolen), Mariana Sumegová (Bourget College/Kan.), Zuzana Tomečková (MHK-Martin/HK PSRŽ Bratislava)
Obrankyne: Nina Čellárová (Ontario Hockey Academy/Kan.), Gréta Konrádová (Purcell Hockey Academy/Kan.), Dorota Kubáňová (MHK Dolný Kubín/ŽHK Poprad), Michaela Letaši (Ontario Hockey Academy/Kan.) Lilly Laura Lipnická (Ha Slávia Prešov/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Lucia Luptáková (Bourget College/Kan.), Tamara Rošková (HK Brezno/ŽHKm Zvolen), Nina Roštecká (HC Slovan Bratislava)
Útočníčky: Natália Gerö (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Alexandra Hirjaková ŽHK 2000 Šarišanka Prešov/HK PSRŽ Bratislava), Alica Juríková (HK Levice/ŽHKm Zvolen), Nikita Lilliana Krištofíková (Södertälje SK/Švéd.), Lucia Liptčáková (HK Spiš Indians Levoča/ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Nela Lopušanová (Bishop Kearney Selects/USA), Vanesa Mikulášiková (ŽHKm Zvolen), Dominika Miškovičová (HK Lokomotíva Nové Zámky/ŽHKm Zvolen), Lívia Nogová (MHK-Martin/HK PSRŽ Bratislava), Emma Plvanová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Nina Ševčíková (ŽHK Poprad)