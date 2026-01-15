České hokejistky nepredvieli očakávaný výkon. Zahrajú si však o tretiu medailu za sebou

MS hráčok do 18 rokov - štvrťfinále
Česko - Švajčiarsko 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly: 31. Tischler, 59. Gidlainová - 14. J. Bakerová
České hokejistky porazili vo štvrťfinále majstrovstiev sveta do 18 rokov v Kanade Švajčiarsko 2:1 a zahrajú si o tretiu medailu za sebou.
Zápas rozhodla až v predposlednej minúte riadnej hracej doby Tereza Gildainová a poslala tím do semifinále.
Češky išli do zápasu v úlohe veľkého favorita, ale ako prvá sa strelecky presadila v 14. min Švajčiarka Jil Bakerová.
Zverenkyne trénera Dušana Andrašovského sa napriek veľkej hernej prevahe dlho nemohli presadiť a stroskotali na brankárke Norine Schrupkowskej, ktorá si napokon pripísala 40 zákrokov.
VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Švajčiarsko
Čaro švajčiarskej gólmanky ako prvá odčarovala v 31. minúte strelou z diaľky obránkyňa Johanna Tischler. Na obrat čakali Češky až do samotného záveru, keď v čase 58:11 rozhodla bekhendovou dorážkou Gidlainová.
České juniorky po striebre z roku 2024 a minuloročnom bronze útočia na tretiu medailu za sebou.
Svoje ďalšie súperky budú poznať až po dohrání kompletného štvrťfinálového programu. Ak ale nedôjde k prekvapeniam, stretnú sa v úlohe outsidera s Kanadou. Domáci tím sa stretne s Fínskom, USA s Maďarskom.