Veľký debakel na úvod MS. Slovenky nemali proti Američankám žiadnu šancu

Momentka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026
Momentka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 (Autor: IIHF)
Sportnet, TASR|10. jan 2026 o 17:35
Slovenské reprezentantky prehrali prvý zápas skupiny B na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 - skupina B

Slovensko - USA 0:13 (0:5, 0:3, 0:5)

Góly: 3., 8. a 56. Daleyová, 34., 38. a 47. Averillová, 15. a 42. Hansenová, 27. a 45. Scalesová, 1. Kimbrelová, 9. Lovellová, 57. Stepnowská

Rozhodovali: Berezowská (Kan.), Volkanová – Smetková (obe ČR), Chartrandová, vylúčené: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Diváci: 429

Zostava SR: Tomečková (21. Sumegová) – Rošková, Letašiová, Roštecká, Čellárová, Luptáková, Konrádová, Kubáňová, Lipnická - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Nogová, Lipčáková – Geröová, Krištofíková, Plvanová

Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli v úvodnom zápase na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026. V skupine B podľahli hráčkam USA vysoko 0:13.

Slovenkám sa nevydaril vstup do stretnutia, už v 3. minúte prehrávali s najúspešnejším družstvom histórie MS „18“ 0:2, po prvej tretine bol stav 0:5.

Zverenky trénera Michala Kobezdu nevyužili v zápase ani početnú výhodu o dvoch hráčov. Nela Lopušanová sa dostala k trestnému strieľaniu, ale nedokázala ho premeniť.

Spoločne s Lenkou Karkošovou absolvuje už štvrtý šampionát tejto vekovej kategórie, čím vyrovnali rekordný zápis ďalších 22 hráčok.

Slovenky sa v základnej B-skupine ešte stretnú s Fínkami a Češkami.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

USA

1

1

0

0

0

13:0

3

2.

Fínsko

0

0

0

0

0

0:0

0

3.

Česko

0

0

0

0

0

0:0

0

4.

Slovensko

1

0

0

0

1

0:13

0

Reprezentácie

