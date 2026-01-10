Veľký debakel na úvod MS. Slovenky nemali proti Američankám žiadnu šancu

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 - skupina B
Slovensko - USA 0:13 (0:5, 0:3, 0:5)
Góly: 3., 8. a 56. Daleyová, 34., 38. a 47. Averillová, 15. a 42. Hansenová, 27. a 45. Scalesová, 1. Kimbrelová, 9. Lovellová, 57. Stepnowská
Rozhodovali: Berezowská (Kan.), Volkanová – Smetková (obe ČR), Chartrandová, vylúčené: 3:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 429
Zostava SR: Tomečková (21. Sumegová) – Rošková, Letašiová, Roštecká, Čellárová, Luptáková, Konrádová, Kubáňová, Lipnická - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Nogová, Lipčáková – Geröová, Krištofíková, Plvanová
Slovenské hokejové reprezentantky neuspeli v úvodnom zápase na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026. V skupine B podľahli hráčkam USA vysoko 0:13.
Slovenkám sa nevydaril vstup do stretnutia, už v 3. minúte prehrávali s najúspešnejším družstvom histórie MS „18“ 0:2, po prvej tretine bol stav 0:5.
Zverenky trénera Michala Kobezdu nevyužili v zápase ani početnú výhodu o dvoch hráčov. Nela Lopušanová sa dostala k trestnému strieľaniu, ale nedokázala ho premeniť.
Spoločne s Lenkou Karkošovou absolvuje už štvrtý šampionát tejto vekovej kategórie, čím vyrovnali rekordný zápis ďalších 22 hráčok.
Slovenky sa v základnej B-skupine ešte stretnú s Fínkami a Češkami.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
USA
1
1
0
0
0
13:0
3
2.
Fínsko
0
0
0
0
0
0:0
0
3.
Česko
0
0
0
0
0
0:0
0
4.
Slovensko
1
0
0
0
1
0:13
0