Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Američanky vyzve v boji o titul zámorský rival

MS v hokeji žien U18 2026 - semifinále
Kanada - Česko 8:1 (3:0, 0:0, 5:1)
Góly: 3. McCulloughová (Mosseyová, Charroisová), 5. Aubinová (Doironová, Tillerová), 6. Piggottová, 42. Milaniová (Mosseyová, Ismaelová), 43. Milaniová (Aubinová, Tillerová), 45. McCulloughová (Ismaelová), 51. Ismaelová (Piggotová, Mattová), 60. Piggottová – 41. Šindelářová (Kantorová)
Do finále hokejových majstrovstiev sveta hráčok do 18 rokov postúpili Kanada a USA.
Domáce hráčky si poradili 8:1 s Českom, Američanky vyradili Švédky (9:1), ktoré vystavili vo štvrťfinále stopku slovenskej reprezentácii.
Svetový šampionát osemnásťročných sa koná od roku 2008 a zlato brali vždy USA alebo Kanada.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Česko
Tá má možnosť vyrovnať rekord Američaniek v počte zlatých medailí (9). Finále v podaní týchto dvoch tímov je na programe už pätnásty raz a zároveň sa jedná o reprízu vlaňajšieho súboja o zlato, keď sa vo fínskom Vantaa tešili Kanaďanky.
V súboji o tretie miesto pôjde taktiež o vlaňajšiu reprízu, z ktorej vyšli víťazne Češky.