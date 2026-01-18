Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Američanky vyzve v boji o titul zámorský rival

Hokejistky Kanady oslavujú gól na MS v hokeji hráčok do 18 rokov.
Hokejistky Kanady oslavujú gól na MS v hokeji hráčok do 18 rokov. (Autor: IIHF)
TASR|18. jan 2026 o 07:33
ShareTweet0

V boji o tretie miesto sa stretnú Češky so Švédkami.

MS v hokeji žien U18 2026 - semifinále

Kanada - Česko 8:1 (3:0, 0:0, 5:1)

Góly: 3. McCulloughová (Mosseyová, Charroisová), 5. Aubinová (Doironová, Tillerová), 6. Piggottová, 42. Milaniová (Mosseyová, Ismaelová), 43. Milaniová (Aubinová, Tillerová), 45. McCulloughová (Ismaelová), 51. Ismaelová (Piggotová, Mattová), 60. Piggottová – 41. Šindelářová (Kantorová)

Do finále hokejových majstrovstiev sveta hráčok do 18 rokov postúpili Kanada a USA.

Domáce hráčky si poradili 8:1 s Českom, Američanky vyradili Švédky (9:1), ktoré vystavili vo štvrťfinále stopku slovenskej reprezentácii.

Svetový šampionát osemnásťročných sa koná od roku 2008 a zlato brali vždy USA alebo Kanada.

VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Česko

Tá má možnosť vyrovnať rekord Američaniek v počte zlatých medailí (9). Finále v podaní týchto dvoch tímov je na programe už pätnásty raz a zároveň sa jedná o reprízu vlaňajšieho súboja o zlato, keď sa vo fínskom Vantaa tešili Kanaďanky.

V súboji o tretie miesto pôjde taktiež o vlaňajšiu reprízu, z ktorej vyšli víťazne Češky.

Reprezentácie

    Hokejistky Kanady oslavujú gól na MS v hokeji hráčok do 18 rokov.
    Hokejistky Kanady oslavujú gól na MS v hokeji hráčok do 18 rokov.
    Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Američanky vyzve v boji o titul zámorský rival
    dnes 07:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Američanky vyzve v boji o titul zámorský rival