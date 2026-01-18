Mladé Češky získali na svetovom šampionáte medailu. Švédsko zaskočili najmä v úvode duelu

MS v hokeji žien U18 2026 - zápas o bronz
Česko - Švédsko 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)
Góly: 9. Mynaříková, 14. Křenková (Jebousková), 19. Pánková (Březinová, Gildainová), 37. Pěnčíková (Kantorová, Jarabková) – 32. Stridhová, 34. Nygrenová (Blarandová, Östermanová), 47. Stridhová (Grillforsová)
České hokejistky v zápase o bronz na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov v Kanade porazili 4:3 Švédsko a získali medailu tretí rok po sebe.
Zverenkyne trénera Dušana Andrašovského nadviazali na historické striebro z roku 2024 a bronz z vlaňajška, keď v zápase o tretie miesto zdolali tiež Švédsko.
VIDEO: Zostrih zápasu o bronz Česko - Švédsko na MS U18 žien 2026
České juniorky odohrali v Sydney výbornú úvodnú tretinu, v ktorej odskočili do vedenia 3:0. Postupne sa trafili Adéla Mynaříková, 14-ročná Adéla Křenková a bekhendom po prieniku pred bránku Adéla Pánková.
Švédky ale duel nevzdali a krátko po jeho polovici sa dvoma gólmi počas dvoch minút priblížili na rozdiel jedného gólu - ako prvá prekonala brankárku Veroniku Ortovú Moa Stridhová a následne v presilovke Inez Nygrenová znížila na 2:3.
Český tím čiastočne upokojil štvrtý gól, ktorým ešte do prestávky vrátila aspoň dvojgólový náskok po skrumáži pred bránkou Katarína Pěnčíková.
Záverečná tretina priniesla drámu, ktorú umocnilo zníženie Stridhovej zo 47. minúty.
Švédky prestrieľali v tretej časti český celok 14:0, ale Andrašovského zverenkyne obetavou obranou tesný náskok udržali.
Šampionát vyvrcholí od 00.30 h SEČ finálovým duelom medzi USA a Kanadou.