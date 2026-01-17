Američanky deklasovali aj piateho súpera. Útočníčka strelila rekordný gól na turnaji

MS v hokeji žien U18 2026 - Semifinále
USA - Švédsko 9:1 (2:0, 5:0, 2:1)
Góly: 4. Averillová, 15. Pohlová (Hansenová, Averillová), 27. McLaughlinová (Hartmetzová, Scaleseová), 29. Daleyová (Taylorová, Amelkovichová), 32. Averillová (Hartmetzová, Pohlová), 34. Pohlová (Hansenová, Stepnowskiová), 40. Kimbrelová (Amelkowichová, Daleyová), 45. Hansenová (Averillová), 54. Stepnowskiová (Pohlová) – 44. Grillforsová (Westerlindová, Äkerlundová)
Hokejistky USA zvíťazili v semifinále MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 nad Švédskom hladko 9:1.
Obhajkyne striebra aj piatemu súperovi na turnaji nadelili riadny debakel. V každom stretnutí strelili súperkám minimálne deväť gólov. Proti Slovensku dokonca trinásť a zostupujúcim Fínkam dali až štrnásť.
Američanky rozhodli zápas dominantnou druhou tretinou, v ktorej strelili päť gólov.
VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švédsko
Jane Daleyová strelila jeden z gólov USA – bol to jej rekordný 12. zásah na turnaji. Maggie Averillová a Emily Pohlová zaznamenali po dva góly.
Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky IIHF.