Favorizované Kanaďanky suverénne vyhrali na MS aj druhý zápas. Deklasovali súpera

MS hráčok do 18 rokov - skupina A
Kanada - Maďarsko 14:0 (4:0, 7:0, 3:0)
Kanadské hokejistky do 18 rokov uspeli aj vo svojom druhom zápase na domácich majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie.
V Membertou deklasovali rovesníčky z Maďarska 14:0, keď si hetrik pripísali Adrianna Milaniová i Hayley McDonaldová. Kanaďanky sa v súboji o prvenstvo v skupine stretnú na záver základnej časti so Švédskom.
Tabuľka skupiny A
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Kanada
2
2
0
0
0
23:0
6
2.
Švédsko
2
2
0
0
0
7:1
6
3.
Švajčiarsko
2
0
0
0
2
0:12
0
4.
Maďarsko
2
0
0
0
2
1:18
0