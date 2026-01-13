Favorizované Kanaďanky suverénne vyhrali na MS aj druhý zápas. Deklasovali súpera

Kanadské hokejistky
Kanadské hokejistky (Autor: X/ IIHF)
TASR|13. jan 2026 o 08:43
ShareTweet0

Sú na čele skupiny A.

MS hráčok do 18 rokov - skupina A

Kanada - Maďarsko 14:0 (4:0, 7:0, 3:0)


Kanadské hokejistky do 18 rokov uspeli aj vo svojom druhom zápase na domácich majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie.

V Membertou deklasovali rovesníčky z Maďarska 14:0, keď si hetrik pripísali Adrianna Milaniová i Hayley McDonaldová. Kanaďanky sa v súboji o prvenstvo v skupine stretnú na záver základnej časti so Švédskom.

Tabuľka skupiny A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Kanada

2

2

0

0

0

23:0

6

2.

Švédsko

2

2

0

0

0

7:1

6

3.

Švajčiarsko

2

0

0

0

2

0:12

0

4.

Maďarsko

2

0

0

0

2

1:18

0

Reprezentácie

    Kanadské hokejistky
    Kanadské hokejistky
    Favorizované Kanaďanky suverénne vyhrali na MS aj druhý zápas. Deklasovali súpera
    dnes 08:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Favorizované Kanaďanky suverénne vyhrali na MS aj druhý zápas. Deklasovali súpera