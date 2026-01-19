Američanky zdolali aj svojho rivala vo finále na MS. Po skvelom turnaji oslavujú titul

MS v hokeji žien U18 2026 - finále
USA - Kanada 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Góly: 15. Pohlová, 39. Stepnowská
Americké hokejistky získali zlato na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov. Vo finále tejto vekovej kategórie zdolali v kanadskom meste Sydney domáci výber 2:0.
Zabezpečili si rekordný 10. titul na svetovom šampionáte. Kanaďanky zostali po prehre na ôsmich prvenstvách.
Američanky turnajom prešli bez zaváhania. Na konte mali jednoznačné triumfy nad Slovenskom (13:0), Českom (9:1), Fínskom (14:0), Maďarskom (9:0) a Švédskom (9:1). V boji o zlato strelili góly USA útočníčky elitnej formácie Lindsay Stepnowská a Emily Pohlová.
VIDEO: Zostrih zápasu USA - Kanada
Pre Kanadu bola prehra na domácom ľade mimoriadne bolestivá. Krajina má teraz bilanciu 0–3 v zápasoch o zlato na WW18, keď turnaj hostí.
Američanky sa stali prvým tímom v histórii WW18, ktorý získal tzv. „dokonalé zlato“ – počas celého turnaja nikdy neprehrávali a po stave 0:0 nikdy nebol zápas vyrovnaný.
„Úprimne si myslím, že zásluha patrí našim trénerom,“ povedala Talla Hansenová, ktorá asistovala pri oboch góloch. „Práve oni nám vštepili všetky návyky a, samozrejme, každé jedno dievča sa s tým stotožnilo.
Keď sa to podarí, výsledok je jasný. A môcť to dokázať pre našu krajinu je to najlepšie, čo môže byť,“ uviedla pre oficiálnu stránku IIHF.
VIDEO: Radosť Američaniek
Hoci si Kanada vytvorila lepšie šance, Američanky boli bezchybné v obrane a smrtiace v protiútokoch. Brankárka Bianca Birrittieriová bola navyše dokonalá – zneškodnila všetkých 38 striel.
„Trénujú a každý deň tomu veria,“ povedala trénerka USA Courtney Kennedyová. „Veľmi tvrdo sme pracovali a tlačili sme na ne. Boli sme často na ľade, veľa sme analyzovali a boli sme na ne dosť prísni, pokiaľ ide o pochopenie systému.
Nie je to nič zložité. Je to o hre so srdcom a o hre jedna pre druhú. Ony sa tak rozhodli hrať a dnes to opakovane ukázali – vždy zvolili správnu cestu.“
„Myslím si, že sme ich prestrieľali aj prekorčuľovali, ale nedokázali sme premieňať šance,“ povedala kapitánka Kanady Hayley McDonaldová. „Hrali sme tvrdo, ale nevedeli sme zakončiť. Taký je hokej. Stáva sa to.“