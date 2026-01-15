Kvalitatívny rozdiel sa naplno prejavil. Slovenky inkasovali sedem gólov a na turnaji končia

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 - štvrťfinále
Slovensko - Švédsko 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)
Góly: 19. Norenová (Westerlindová, Stalnackeová), 27. Nordqvistová (Lindgrenová), 30. Lindgrenová (Ostermanová, Blarandová), 31. Stridhová (Lindgrenová), 44. Grillforsová (Nordqvistová), 53. Lindgrenová (Grillforsová, Nordqvistová), 60. Nygrenová - 33. Lopušanová (Juríková), 51. Karkošková (Lipnická, Letašiová)
Rozhodovali: Martinová (Kan.), Schmidleinová (USA) – Gagnová (Kan.), Johnstonová (USA), vylúčené: 6:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2872 divákov
Zostava SR 18: Sumegová – Rošková, Letašiová, Čellárová, Roštecká, Luptáková, Kubáňová, Lipnická, Konrádová - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Geröová, Miškovičová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová
Slovenská hokejistka Nela Lopušanová vyrovnala rekord Američanky Coyne Schofieldovej v počte bodov na MS do 18 rokov.
Sedemnásťročná útočníčka si pripísala vo štvrtok bod za gól a na štvrtom turnaji osemnásťročných tak nazbierala dovedna 33 bodov (22+11).
Jej tím však prehral vo štvrťfinále so Švédskom 2:7, pravdepodobne skončí šiesty a na turnaji tak už neodohrá ani jeden duel.
Cenný skalp Fínska zo skupinovej fázy Slovenkám s veľkou pravdepodobnosťou zaistil zotrvanie v elitnej kategórii MS „18“.
Zápas o záchranu by odohrali jedine v prípade, ak by jedna krajina z dvojice Fínsko a Maďarsko zdolala svojho štvrťfinálového súpera.
Obe si však zmerajú sily s favoritkami na celkový triumf, Fínky nastúpia proti Kanade a Maďarky proti USA.
Priebeh zápasu
Mladé Slovenky v prvej tretine predviedli pozorný výkon a vyzeralo to tak, že aj napriek početnej streľbe Švédok sa pôjde do šatne za bezgólového stavu.
V 19. minúte však prišla priamočiara akcia v podaní favoritiek a Nellie Norenová prekonala Marianu Sumegovú. Lopušanová si predtým sama vytvorila možnosť ísť zoči voči brankárke Švédska, no v zakončení zlyhala.
V prostrednej časti hry doplatili slovenské reprezentantky na nevydarenú päťminútovku, počas ktorej inkasovali trikrát a prehrávali už 0:4. Pozitívnym momentom bol gól kapitánky Lopušanovej z 33. minúty, ktorým vyrovnala Schofieldovú.
K tejto bilancii však už nebude mať pravdepodobne možnosť pridať ďalšie body, keďže štvrtá účasť na šampionáte do 18 rokov je zároveň jej poslednou.
Zostávajúci štvrťfinálový program:
Štvrtok
18:30 Česko - Švajčiarsko
22:00 USA - Maďarsko
Piatok
1:30 Kanada - Fínsko