Šokujúci výsledku zápasu o záchranu. Fínsko zostupuje po prvý raz v histórii MS

MS v hokeji žien U18 2026 - Zápas o udržanie
Maďarsko - Fínsko 7:5 (2:2, 2:1, 3:2)
V súboji o udržanie v A-kategórii MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 v kanadskom Sydney zvíťazili hokejistky Maďarska nad Fínskom 7:5.
Maďarsko zostane v elitnej divízii aj druhý rok po sebe a v roku 2027 bude opäť súčasťou najvyššej kategórie, zatiaľ čo Fínsko zostupuje vôbec po prvý raz v histórii turnaja.
Petra Polonyiová zaznamenala hetrik, kapitánka Réka Hiezlová strelila dva góly a po jednom pridali Blanka Temesiová a Helga Tamásová. Maďarsko pritom v predchádzajúcich štyroch zápasoch na tomto šampionáte skórovalo iba raz. Za Fínsko dala kapitánka Senja Siivonenová dva góly, po jednom pridali Yenna Kolmonenová, Emmi Loponenová a Julia Kuhtaová.
V bránke Maďarska zaznamenala víťazstvo Zoé Takácsová, ktorá nastúpila už štvrtýkrát z piatich zápasov. Fínska brankárka Eerika Kujalaová utrpela tretiu prehru bez víťazstva (0–3).
Oba tímy prehrali všetky tri zápasy v základnej skupine a následne boli vyradené severoamerickými veľmocami vo štvrťfinále. Maďarsko podľahlo USA 0:9 a Fínsko inkasovalo debakel 0:12 od Kanady.
Išlo o vôbec prvé víťazstvo Maďarska nad Fínskom na úrovni MS žien do 18 rokov. Pri ich dvoch vzájomných dueloch na turnaji v roku 2013 vyhrali domáce Fínky 4:0 a 3:1.
Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky IIHF.