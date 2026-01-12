Mladé Švédky vyhrali na MS aj druhý zápas. Švajčiarkam nedovolili skórovať

MS hráčok do 18 rokov - skupina A
Švédsko - Švajčiarsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Švédske hokejistky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta tejto kategórie pripísali druhé víťazstvo.
V pondelok zdolali v kanadskom Membertou rovesníčky zo Švajčiarska 3:0 a so šiestimi bodmi priebežne vedú tabuľku A-skupiny.
Švajčiarky sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.
Tabuľka skupiny A
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
2
2
0
0
0
7:1
6
2.
Kanada
1
1
0
0
0
9:0
3
3.
Maďarsko
1
0
0
0
1
1:4
0
4.
Švajčiarsko
2
0
0
0
2
0:12
0