Mladé Švédky vyhrali na MS aj druhý zápas. Švajčiarkam nedovolili skórovať

Hokejistky Švédska do 18 rokov
Hokejistky Švédska do 18 rokov
TASR|12. jan 2026 o 19:37
Švédky sú na čele skupiny A.

MS hráčok do 18 rokov - skupina A

Švédsko - Švajčiarsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)


Švédske hokejistky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta tejto kategórie pripísali druhé víťazstvo.

V pondelok zdolali v kanadskom Membertou rovesníčky zo Švajčiarska 3:0 a so šiestimi bodmi priebežne vedú tabuľku A-skupiny.

Švajčiarky sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke.

Tabuľka skupiny A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

2

2

0

0

0

7:1

6

2.

Kanada

1

1

0

0

0

9:0

3

3.

Maďarsko

1

0

0

0

1

1:4

0

4.

Švajčiarsko

2

0

0

0

2

0:12

0

