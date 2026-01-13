Slovenkám nevyšiel záverečný zápas v skupine. Vo federálnom derby inkasovali sedem gólov

Slovenské hokejistky do 18 rokov.
Slovenské hokejistky do 18 rokov. (Autor: IIHF)
Sportnet, TASR|13. jan 2026 o 17:40
Slovenské reprezentantky si pripísali druhú prehru na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 - skupina B

Slovensko - Česko 2:7 (1:3, 0:3, 1:1)

Góly: 3. Gildainová (Paroubková), 11. Pencíková (Kántorová, Březinová), 15. Kantorová (Jarabková, Pencíková), 26. Pánková (Jebousková, Bojdová), 34. Březinová (Šťastková, Pencíková), 39. Šindelářová (Paroubková, Jarábková), 54. Bojdová (Sřámková, Pencíková) – 12. Gerö (Lopušanová, Kubáňová), 56. Lopušanová

Česko: Chmelařová (Ortová) – Paroubková (A), Jarabková, Tischler, Šťástková, Šrámková, Bojdová, Stýblová, Luxemburková – Pánková, Gildainová, Jebousková (C) – Kantorová, Březinová, Pěnčíková – Mynaříková, Šindelářová (A), Křenková – Antalíková, Skálová, Vaňková

Slovensko: Sumegová (Tomečková) – Letaši (A), Rošková, Čellárová, Roštecká, Kubáňová, Luptáková, Konrádová, Lipnická – Hirjaková, Karkošková (A), Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová (C) – Gerö, Miškovičová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov prehrali vo svojom záverečnom zápase v B-skupine MS tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertou s Češkami 2:7.

V tabuľke obsadili so ziskom troch bodov tretie miesto a vo štvrťfinále sa stretnú s druhým družstvom A-skupiny, ktorým budú Švédky alebo Kanaďanky.

Kapitánka SR Nela Lopušanová, ktorá štartuje na štvrtých MS „18“, zaznamenala v zápase gól a asistenciu.

Najprv prihrala v úvodnej tretine na presný zásah Natálie Geröovej a v 56. minúte v presilovke uzavrela skóre duelu, keď sa pohrala s pukom na osi klziska a parádnou strelou prekonala českú brankárku Lili Chmelářovú.

Lopušanová si na prebiehajúcom šampionáte pripísala už šesť kanadských bodov (5+1). Sedemnásťročná útočníčka tak má v rámci MS „18“ na konte už celkovo 32 bodov (21+11) a v historickom poradí produktivity sa osamostatnila na druhej priečke, keď sa odpútala od Amandy Kesselovej z USA (30 b.).

Už len bod ju delí od vyrovnania rekordu ďalšej Američanky Kendall Coyne Schofieldovej, tá nazbierala dovedna 33 bodov (22+11).

Lopušanovej chýba už len jeden presný zásah na vyrovnanie streleckého rekordu Schofieldovej.

Slovenky predtým v základnej skupine prehrali s Američankami vysoko 0:13 a následne získali cenný skalp Fínska, ktoré zdolali 5:2.

Vďaka tomu si s veľkou pravdepodobnosťou zaistili zotrvanie v elitnej kategórii MS „18“.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

USA

2

2

0

0

0

22:1

6

2.

Česko

3

2

0

0

1

17:12

6

3.

Slovensko

3

1

0

0

2

7:22

3

4.

Fínsko

2

0

0

0

2

3:14

0

