Šatan má protikandidáta. Do boja o prezidenta SZĽH vstupuje vyzývateľ z Košíc

Blížiaci sa volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja 22. júna v Bratislave dá odpoveď na otázku, kto povedie slovenský hokej v najbližších štyroch rokoch.
Desať dní pred hlasovaním je známe, že súčasný prezident Miroslav Šatan bude mať vo voľbách aj protikandidáta. Bude ním výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma. Vyplýva to z informácii na webe hockeyslovakia.sk.
Rovnaký zdroj uvádza, že na osem členov výkonného výboru je až 19 kandidátov. Voliť sa budú aj predseda a podpredseda Disciplinárnej komisie SZĽH ako aj člen Dozornej rady.
Štyridsaťosemročný Klíma pracuje v košickom klube od októbra 2020, predtým bol riaditeľ marketingu na košickom magistráte, výkonný riaditeľ v oblastnej organizácii cestovného ruchu Visit Košice a takisto člen organizačného tímu viacerých hokejových a športových podujatí. V roku 2022 neúspešne kandidoval za primátora Košíc.
Päťdesiatjedenročný Šatan aktuálne končí druhé volebné obdobie, vo voľbách v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho a tri roky predtým, keď bol zvolený po prvý raz, mu dali delegáti kongresu dôveru pred Jaromírom Šmátralom, vtedajším hlavným kontrolórom a predsedom dozornej rady SZĽH.