Štvrťfinálové debakle pomohli Slovenkám, vyrovnali historicky najlepšie umiestnenie

Slovenské hráčky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertou konečné 6. miesto a definitívne sa zachránili v najvyššej kategórii.
Zverenky trénera Michala Kobezdu vyrovnali týmto výsledkom historicky najlepšie umiestnenie Slovenska na svetových šampionátoch tejto vekovej kategórie.
Rozhodli o tom záverečné dve štvrťfinálové stretnutia, v ktorom si ani jeden tím zo štvrtej priečky po základných skupinách nevybojoval postup do semifinále.
Maďarky prehrali s Američankami 0:9 a Fínky s Kanaďankami 0:12.
MS hráčok do 18 rokov - štvrťfinále: