TASR|16. jan 2026 o 07:36
Slovenky celkovo skončili šieste.

Slovenské hráčky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertou konečné 6. miesto a definitívne sa zachránili v najvyššej kategórii.

Zverenky trénera Michala Kobezdu vyrovnali týmto výsledkom historicky najlepšie umiestnenie Slovenska na svetových šampionátoch tejto vekovej kategórie.

Rozhodli o tom záverečné dve štvrťfinálové stretnutia, v ktorom si ani jeden tím zo štvrtej priečky po základných skupinách nevybojoval postup do semifinále.

Maďarky prehrali s Američankami 0:9 a Fínky s Kanaďankami 0:12.

MS hráčok do 18 rokov - štvrťfinále:

USA - Maďarsko 9:0 (6:0, 3:0, 0:0)

Kanada - Fínsko 12:0 (5:0, 3:0, 4:0)

    Štvrťfinálové debakle pomohli Slovenkám, vyrovnali historicky najlepšie umiestnenie
