Slovenky na MS zaskočili favorita. Lopušanová zostrelila Fínky štyrmi gólmi

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 - skupina B
Slovensko - Fínsko 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Góly: 10. Lopušanová (Mikulášiková), 18. Lopušanová (Karkošková, Juríková), 37. Hirjaková (Karkošková, Juríková), 42. Lopušanová (Roštecká), 59. Lopušanová - 22. Tapaniová (Siivonenová, Hämäläinenová), 53. Siitonenová (Ruonakoskiová, Karkkainenová)
Zostava SR: Sumegová – Rošková, Letašiová, Roštecká, Čellárová, Luptáková, Kubáňová, Konrádová, Lipnická - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Geröová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová
Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026. V skupine B zdolali Fínsko 5:2.
- Program a výsledky - Slovensko na MS v hokeji žien U18 2026
- ONLINE: Slovensko - Fínsko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov LIVE (Skupina B)
Štyrmi gólmi sa na tom podieľala pri svojej štvrtej účasti na šampionáte do 18 rokov Nela Lopušanová, aktuálne najlepšia strelkyňa šampionátu.
Sedemnásťročná útočníčka má tak v rámci MS „18“ na konte už 20 presných zásahov a celkovo 29 bodov.
Štvorgólový zápas ju v historickom poradí produktivity posunul opäť bližšie k zdolaniu rekordérky Kendall Coyne Schofieldovej z USA. Tá nazbierala dovedna 33 bodov (22+11).
Lopušanová najprv bekhendovým zakončením otvorila skóre stretnutia a potom v presilovke nekompromisnou strelou zvýšila na 2:0.
Začiatok druhej tretiny lepšie zachytili Fínky a znížili na 1:2, no Slovenky opäť odpovedali počas presilovej hry zásluhou Alexandry Hirjakovej.
Lopušanová následne dovŕšila hetrik v 42. minúte a štvrtý gól dala do prázdnej bránky. Najbližšie sa slovenské reprezentantky predstavia v utorok o 15.00 h proti rovesníčkam z Česka.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
USA
1
1
0
0
0
13:0
3
2.
Česko
1
1
0
0
0
9:1
3
3.
Slovensko
2
1
0
0
1
5:15
3
4.
Fínsko
2
0
0
0
2
3:14
0