Slovenky na MS zaskočili favorita. Lopušanová zostrelila Fínky štyrmi gólmi

Nela Lopušanová oslavuje gól
Nela Lopušanová oslavuje gól (Autor: IIHF)
Sportnet, TASR|11. jan 2026 o 20:47
Slovenské reprezentantky si pripísali prvú výhru na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026.

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 - skupina B

Slovensko - Fínsko 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Góly: 10. Lopušanová (Mikulášiková), 18. Lopušanová (Karkošková, Juríková), 37. Hirjaková (Karkošková, Juríková), 42. Lopušanová (Roštecká), 59. Lopušanová - 22. Tapaniová (Siivonenová, Hämäläinenová), 53. Siitonenová (Ruonakoskiová, Karkkainenová)

Zostava SR: Sumegová – Rošková, Letašiová, Roštecká, Čellárová, Luptáková, Kubáňová, Konrádová, Lipnická - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Geröová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová

Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili vo svojom druhom zápase na MS v hokeji žien do 18 rokov 2026. V skupine B zdolali Fínsko 5:2.

Štyrmi gólmi sa na tom podieľala pri svojej štvrtej účasti na šampionáte do 18 rokov Nela Lopušanová, aktuálne najlepšia strelkyňa šampionátu.

Sedemnásťročná útočníčka má tak v rámci MS „18“ na konte už 20 presných zásahov a celkovo 29 bodov.

Štvorgólový zápas ju v historickom poradí produktivity posunul opäť bližšie k zdolaniu rekordérky Kendall Coyne Schofieldovej z USA. Tá nazbierala dovedna 33 bodov (22+11).

Lopušanová najprv bekhendovým zakončením otvorila skóre stretnutia a potom v presilovke nekompromisnou strelou zvýšila na 2:0.

Začiatok druhej tretiny lepšie zachytili Fínky a znížili na 1:2, no Slovenky opäť odpovedali počas presilovej hry zásluhou Alexandry Hirjakovej.

Lopušanová následne dovŕšila hetrik v 42. minúte a štvrtý gól dala do prázdnej bránky. Najbližšie sa slovenské reprezentantky predstavia v utorok o 15.00 h proti rovesníčkam z Česka.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

USA

1

1

0

0

0

13:0

3

2.

Česko

1

1

0

0

0

9:1

3

3.

Slovensko

2

1

0

0

1

5:15

3

4.

Fínsko

2

0

0

0

2

3:14

0

