Totálna kanonáda na záver. Američanky strelili Fínkam štrnásť gólov

Hokejistky USA do 18 rokov.
Hokejistky USA do 18 rokov. (Autor: IIHF)
13. jan 2026 o 21:21
Výber USA tak po jasných víťazstvách ovládol svoju skupinu B.

MS v hokeji žien U18 2026 - skupina B

USA - Fínsko 14:0 (6:0, 3:0, 5:0)

Góly: 8. Pohlová (Hansenová), 8. Lovellová (Averillová), 15. Gnetzová (Boxová, Decourceyová), 18. Hartmetzová (Pohlová, Averillová), 19. Ruppová (Gnetzová, Boxová), 20. Daleyová (Taylorová, Lovellová), 22. Stepnowskiová (Pohlová, Hansenová), 30. Lovellová (Daleyová, Taylorová), 36. Hansenová (Pohlová, Stepnowskiová), 49. Gnetzová (Taylorová, Boxová), 51. Amelkovichová (Lovellová, Taylorová), 52. Bromleyová (Gnetzová, Ruppová), 53. Daleyová (McLayová, Amelkvichová), 56. Daleyová (Averillová)

Hokejistky USA zvíťazili v záverečnom zápase skupiny B MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 s Fínskom 14:0.

Američanky si pripísali najvyššiu výhru na turnaji, doteraz ju držali proti Slovenkám, ktoré zdolali 13:0.

Výber USA tak po jasných víťazstvách ovládol svoju skupinu B a do play-off pôjde z prvého miesta. Fínky ukončili základnú skupinu bez zisku bodu na poslednom mieste.

Konečná tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

USA

3

3

0

0

0

36:1

9

2.

Česko

3

2

0

0

1

17:12

6

3.

Slovensko

3

1

0

0

2

7:22

3

4.

Fínsko

3

0

0

0

3

3:28

0

