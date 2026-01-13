Totálna kanonáda na záver. Američanky strelili Fínkam štrnásť gólov

MS v hokeji žien U18 2026 - skupina B
USA - Fínsko 14:0 (6:0, 3:0, 5:0)
Góly: 8. Pohlová (Hansenová), 8. Lovellová (Averillová), 15. Gnetzová (Boxová, Decourceyová), 18. Hartmetzová (Pohlová, Averillová), 19. Ruppová (Gnetzová, Boxová), 20. Daleyová (Taylorová, Lovellová), 22. Stepnowskiová (Pohlová, Hansenová), 30. Lovellová (Daleyová, Taylorová), 36. Hansenová (Pohlová, Stepnowskiová), 49. Gnetzová (Taylorová, Boxová), 51. Amelkovichová (Lovellová, Taylorová), 52. Bromleyová (Gnetzová, Ruppová), 53. Daleyová (McLayová, Amelkvichová), 56. Daleyová (Averillová)
Hokejistky USA zvíťazili v záverečnom zápase skupiny B MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 s Fínskom 14:0.
Američanky si pripísali najvyššiu výhru na turnaji, doteraz ju držali proti Slovenkám, ktoré zdolali 13:0.
Výber USA tak po jasných víťazstvách ovládol svoju skupinu B a do play-off pôjde z prvého miesta. Fínky ukončili základnú skupinu bez zisku bodu na poslednom mieste.
Konečná tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
USA
3
3
0
0
0
36:1
9
2.
Česko
3
2
0
0
1
17:12
6
3.
Slovensko
3
1
0
0
2
7:22
3
4.
Fínsko
3
0
0
0
3
3:28
0