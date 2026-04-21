VIDEO: Sedem sekúnd geniality. Weiss ponížil PSG a božský Zlatan len krútil hlavou

V sobotu na pôde MŠK Žilina opäť pripomenul, prečo dlhé roky patril medzi najvýraznejšie individuality slovenskej scény.
Vladimír Weiss junior sa ukázal ako za svojich najlepších čias. Vzal si loptu na vlastnej polovici ihriska, prešiel cez obranu ako cez kužele a krásnym zakončením zariadil výhru ŠK Slovan Bratislava 1:0.
Má už tridsaťšesť rokov a jeho produktivita prirodzene klesla, no v sobotu to bol z jeho strany nádych starých čias. Pripomenul, že patrí medzi najlepších driblérov, akí sa kedy na Slovensku narodili.
Takéto momenty nie sú pri Weissovi náhoda. Počas kariéry predviedol viacero pamätných sól, ktoré skončili gólom. Na slovenskej scéne je v tomto smere zrejme unikát – málokto mal takú schopnosť rozhodnúť duel individuálnou akciou.
Turecko 2012 – reprezentačná paráda
V prípravnom zápase v Burse proti reprezentácii Turecka v roku 2012 predviedol Weiss jedno z najkrajších sól v drese Slovenska. Slováci aj vďaka tomu vyhrali 2:1.
Vladimír Weiss mladší prebral loptu od kapitána Mareka Hamšíka, rozbehol sa krížom do stredu ihriska a začal kľučkovať. Vari štyria Turci sa ho snažili zastaviť, márne. Nestíhali. Weiss napokon okabátil aj brankára a zakončil do siete.
„Bol to geniálny gól,“ vravel po zápase dočasný tréner národného tímu Michal Hipp.
Bol to moment, ktorý ukázal jeho najväčšie zbrane – zrýchlenie, nízke ťažisko a istotu v práci s loptou.
PSG 2013 – sedem sekúnd futbalovej geniality
Bol september 2013. Vladimír Weiss mal iba dvadsaťtri rokov, no už stihol okúsiť tri z piatich najprestížnejších líg sveta. Po pôsobení v nabitom kádri Manchestru City hrával prakticky každú sezónu inde.
Vyskúšal si Premier League v dresoch Manchesteru City a Boltonu, škótsky Glasgow Rangers, španielsky Espanyol Barcelona aj taliansku Pescaru.
A práve v drese Olympiakosu Pireus prišiel jeho európsky vrchol. V hlavnej fáze Ligy majstrov skóroval proti Parížu Saint-Germain prvý a zatiaľ posledný raz.
Weissovo sólo trvalo iba sedem sekúnd. Potreboval päť dotykov s loptou – štyri pravou nohou a jeden ľavou. Počas krátkej akcie vyškolil dvoch brazílskych obrancov svetovej triedy. Thiaga Silvu, vtedy najdrahšieho obrancu sveta, šikovnou kľučkou posadil na zem. Následne ešte viac zahanbil Marquinhosa, ktorému poslal loptu pomedzi nohy.
Aj Zlatan Ibrahimović v drese francúzskeho giganta iba neveriacky krútil hlavou.
„Bol to geniálny gól,“ priznal vtedajší tréner PSG a majster sveta Laurent Blanc.
To bol moment, keď futbalová Európa videla Weissov talent v plnej kráse.
Žilina – celé ihrisko pred troma rokmi
Fanúšikovia Slovana si určite pamätajú jeho legendárne sólo proti Žiline spred troch rokov. Weiss vyštartoval takmer od vlastnej šestnástky, prešiel cez polovicu ihriska a po desiatkach metrov s loptou skóroval.
Bol to gól ako z videohry – rýchlosť, odvaha a technika v jednom.
Katar – pamätný gól proti Qatar SC
Počas pôsobenia v katarskej lige predviedol Weiss viacero individuálnych akcií. Medzi najpamätnejšie patrí jeho gól v drese Lekhwiya SC proti Qatar SC, keď si sám vytvoril priestor, obišiel obrancov a presným zakončením skóroval.
V drese Al Gharafy zaujal aj v roku 2017, keď po individuálnom úniku skóroval proti Al Shahaniya. Miestne médiá jeho zásah označovali za kandidáta na gól sezóny. Ukázal pri ňom výbušnosť, techniku aj pokoj v zakončení.
Takých Slovensko nemalo veľa
Na Slovensku sme mali výborných strelcov, tvorcov hry aj pracovitých lídrov. No futbalistu, ktorý dokázal zobrať loptu, prejsť cez troch-štyroch hráčov a rozhodnúť zápas sám, bolo minimum.
Práve v tom je Vladimír Weiss výnimočný. Keď má deň, tribúny stíchnu a obrancovia cúvajú.
A sobotný gól v Žiline bol len ďalšou pripomienkou, že aj vo veku, keď mnohí spomaľujú, on stále vie vytiahnuť kúzlo, ktoré rozhodne zápas.
