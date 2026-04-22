MS v hokeji do 18 rokov sa začínajú. Kde sledovať zápas Slovensko - Kanada? (TV program)

Hokejisti Slovenska do 18 rokov.
Hokejisti Slovenska do 18 rokov. (Autor: Hockey Slovakia)
Sportnet|22. apr 2026 o 07:45
Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Kanada v skupine A na MS v hokeji U18 2026.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov dnes vstupujú do bojov na domácich Majstrovstvách sveta 2026.

Zverenci trénera Martina Dendisa sa hneď na úvod predstavia proti úradujúcim majstrom sveta – výberu Kanady.

Slováci odohrajú všetky svoje zápasy v základnej skupine A na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne, kde sa následne ešte stretnú s Nórskom, Fínskom a Lotyšskom.

Zápas Slovenska s Kanadou vysiela v priamom prenose stanica JOJ Šport, ktorá drží vysielacie práva na domáci šampionát. Štúdio pred zápasom začína o 17:40 h.

V rámci záverečnej prípravy odohrali mladí Slováci päť medzištátnych stretnutí a vo všetkých dokázali zvíťaziť. Tréner Dendis vyzdvihol najmä charakter tímu a vysokú motiváciu hráčov v domácom prostredí.

Kvalitu potvrdili najmä v dvojzápase proti Česku, ktorý ovládli výsledkami 3:1 a 3:2.

    Nemecko - Švédsko: ONLINE prenos zo skupiny B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18).online
