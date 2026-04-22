MS v hokeji do 18 rokov sa začínajú. Kde sledovať zápas Slovensko - Kanada? (TV program)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov dnes vstupujú do bojov na domácich Majstrovstvách sveta 2026.
Zverenci trénera Martina Dendisa sa hneď na úvod predstavia proti úradujúcim majstrom sveta – výberu Kanady.
Slováci odohrajú všetky svoje zápasy v základnej skupine A na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne, kde sa následne ešte stretnú s Nórskom, Fínskom a Lotyšskom.
Zápas Slovenska s Kanadou vysiela v priamom prenose stanica JOJ Šport, ktorá drží vysielacie práva na domáci šampionát. Štúdio pred zápasom začína o 17:40 h.
V rámci záverečnej prípravy odohrali mladí Slováci päť medzištátnych stretnutí a vo všetkých dokázali zvíťaziť. Tréner Dendis vyzdvihol najmä charakter tímu a vysokú motiváciu hráčov v domácom prostredí.
Kvalitu potvrdili najmä v dvojzápase proti Česku, ktorý ovládli výsledkami 3:1 a 3:2.